Рус

Кардіограма — це лист, написаний серцем: забавні анекдоти про медицину

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публікації
Читать на русском
Автор
254
Кардіограма — це лист, написаний серцем: забавні анекдоти про медицину Новина оновлена 19 червня 2022, 08:46

Мабуть, оптимізм і гарне почуття гумору закладені в генетичному коді українського народу.

Щорічно у третю неділю червня, в Україні та в низці інших країн світу відзначається професійне свято – День медика. "Телеграф" пропонує вам на кілька хвилин повернутися у мирний час та посміхнутися жартам про медицину.

Зазначимо, що за останні три місяці гумор трохи змінився, і тепер у мережі можна знайти багато жартів про смерть кривавого диктатора путіна чи непросту долю "простих росіян", однак не забуває народ і про "вічні" теми, які не втрачають своєї актуальності.

Людина, яка сказала "серцю не накажеш", явно не чула про дефібрилятор.

Анекдоти про медицину - У медінституті можуть відрахувати не лише за не успішність, а й за гарний почерк!

Народна медицина — це коли люди, які живуть у середньому 70 років, лікуються за рецептами людей, які жили в середньому 30 років.

Анекдоти про медицину - Артерії завжди займатимуть особливе місце у моєму серці.

У травмпункті Антон мав прізвисько "Шампунь" тому, що він дуже часто падав у ванній.

Анекдоти про медицину - Одна голова добре, а дві – патологія.

Ефект плацебо в медицині — це коли тобі озвучують вартість лікування, і твій мозок вирішує, що вже нічого не болить.

Анекдоти про медицину - Якщо у військових училищах навчають командного голосу, то в медінститутах лікувального почерку.

Щоб ваш настрій і надалі залишався веселим і позитивним, "Телеграф" склав для вас добірку анекдотів про ненудні стосунки чоловіка та дружини.

Теги:
#Сміх #Гумор #Анекдот #Анекдоти #Смішні анекдоти #Веселі анекдоти #Анекдот дня