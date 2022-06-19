Кардіограма — це лист, написаний серцем: забавні анекдоти про медицину
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Щорічно у третю неділю червня, в Україні та в низці інших країн світу відзначається професійне свято – День медика. "Телеграф" пропонує вам на кілька хвилин повернутися у мирний час та посміхнутися жартам про медицину.
Зазначимо, що за останні три місяці гумор трохи змінився, і тепер у мережі можна знайти багато жартів про смерть кривавого диктатора путіна чи непросту долю "простих росіян", однак не забуває народ і про "вічні" теми, які не втрачають своєї актуальності.
Людина, яка сказала "серцю не накажеш", явно не чула про дефібрилятор.
Народна медицина — це коли люди, які живуть у середньому 70 років, лікуються за рецептами людей, які жили в середньому 30 років.
У травмпункті Антон мав прізвисько "Шампунь" тому, що він дуже часто падав у ванній.
Ефект плацебо в медицині — це коли тобі озвучують вартість лікування, і твій мозок вирішує, що вже нічого не болить.
Щоб ваш настрій і надалі залишався веселим і позитивним, "Телеграф" склав для вас добірку анекдотів про ненудні стосунки чоловіка та дружини.