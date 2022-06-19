Кардіограма — це лист, написаний серцем: забавні анекдоти про медицину

Щорічно у третю неділю червня, в Україні та в низці інших країн світу відзначається професійне свято – День медика. "Телеграф" пропонує вам на кілька хвилин повернутися у мирний час та посміхнутися жартам про медицину.

Зазначимо, що за останні три місяці гумор трохи змінився, і тепер у мережі можна знайти багато жартів про смерть кривавого диктатора путіна чи непросту долю "простих росіян", однак не забуває народ і про "вічні" теми, які не втрачають своєї актуальності.

Людина, яка сказала "серцю не накажеш", явно не чула про дефібрилятор.

Читайте також: Категорія Привітання З Днем медика 2022! Найкращі листівки та картинки до професійного свята Цього року День медичного працівника в Україні відзначають 19 червня

Народна медицина — це коли люди, які живуть у середньому 70 років, лікуються за рецептами людей, які жили в середньому 30 років.

У травмпункті Антон мав прізвисько "Шампунь" тому, що він дуже часто падав у ванній.

Ефект плацебо в медицині — це коли тобі озвучують вартість лікування, і твій мозок вирішує, що вже нічого не болить.

Щоб ваш настрій і надалі залишався веселим і позитивним, "Телеграф" склав для вас добірку анекдотів про ненудні стосунки чоловіка та дружини.