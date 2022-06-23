Теща — не машина, заводиться з півслова: жарти про сімейні стосунки
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Якщо робити висновок щодо швидкості появи серед українців нових жартів, зовсім не скажеш, що в Україні триває війна. Нові жарти здебільшого на військову тематику.
Але цього разу "Телеграф" зібрав в одному матеріалі найкращі анекдоти та жарти про тещу та зятя, які піднімуть настрій усім українцям без винятку.
Дружина розмовляє по телефону, потім кладе слухавку. Чоловік (читаючи газету):
- Це хто був?
- Та мама. Вона, на мою думку, вже наполовину божевільна.
- А-а-а... Значить, краще стало.
Сидить на кухні зять, вечеряє. Входить теща, бере віник, починає ходити по кухні.
Зять: — Ви, мамо, підмітати зібралися, чи полетите куди?
За столом чоловік, дружина та теща.
— Дорогий, мені здається, наша мама подавилася. Поплескай їй!
Чоловік (плескає в долоні): Брааво, браавоо!
- А до мене теща після весілля лише раз приїхала…
- Та ти просто щасливчик!
- Так… І вже більше не виїжджала…
Зять із тещею чайок попивають. Теща вголос розмірковує:
— От як життя швидко летить — начебто не так давно народилася, а вже й помирати незабаром пора...
Зять:
— Пора, ох, пора…
Щоб ваш настрій і надалі залишався веселим та позитивним, "Телеграф" склав для читачів добірку анекдотів про братів і сестер.