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Теща — не машина, заводиться з півслова: жарти про сімейні стосунки

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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Теща — не машина, заводиться з півслова: жарти про сімейні стосунки

Гумор – надійний щит для нашого мозку від поганого настрою

Якщо робити висновок щодо швидкості появи серед українців нових жартів, зовсім не скажеш, що в Україні триває війна. Нові жарти здебільшого на військову тематику.

Але цього разу "Телеграф" зібрав в одному матеріалі найкращі анекдоти та жарти про тещу та зятя, які піднімуть настрій усім українцям без винятку.

Дружина розмовляє по телефону, потім кладе слухавку. Чоловік (читаючи газету):

- Це хто був?

- Та мама. Вона, на мою думку, вже наполовину божевільна.

- А-а-а... Значить, краще стало.

анекдоти про тещу та зятя

Сидить на кухні зять, вечеряє. Входить теща, бере віник, починає ходити по кухні.

Зять: — Ви, мамо, підмітати зібралися, чи полетите куди?

анекдоти про тещу та зятя

За столом чоловік, дружина та теща.

— Дорогий, мені здається, наша мама подавилася. Поплескай їй!

Чоловік (плескає в долоні): Брааво, браавоо!

анекдоти про тещу та зятя

- А до мене теща після весілля лише раз приїхала…

- Та ти просто щасливчик!

- Так… І вже більше не виїжджала…

анекдоти про тещу та зятя

Зять із тещею чайок попивають. Теща вголос розмірковує:

— От як життя швидко летить — начебто не так давно народилася, а вже й помирати незабаром пора...

Зять:

— Пора, ох, пора…

Щоб ваш настрій і надалі залишався веселим та позитивним, "Телеграф" склав для читачів добірку анекдотів про братів і сестер.

Теги:
#Жарти #Гумор #Анекдоти