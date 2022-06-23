Теща — не машина, заводиться з півслова: жарти про сімейні стосунки

Гумор – надійний щит для нашого мозку від поганого настрою

Якщо робити висновок щодо швидкості появи серед українців нових жартів, зовсім не скажеш, що в Україні триває війна. Нові жарти здебільшого на військову тематику.

Але цього разу "Телеграф" зібрав в одному матеріалі найкращі анекдоти та жарти про тещу та зятя, які піднімуть настрій усім українцям без винятку.

Дружина розмовляє по телефону, потім кладе слухавку. Чоловік (читаючи газету): - Це хто був? - Та мама. Вона, на мою думку, вже наполовину божевільна. - А-а-а... Значить, краще стало.

Сидить на кухні зять, вечеряє. Входить теща, бере віник, починає ходити по кухні. Зять: — Ви, мамо, підмітати зібралися, чи полетите куди?

За столом чоловік, дружина та теща. — Дорогий, мені здається, наша мама подавилася. Поплескай їй! Чоловік (плескає в долоні): Брааво, браавоо!

- А до мене теща після весілля лише раз приїхала… - Та ти просто щасливчик! - Так… І вже більше не виїжджала…

Зять із тещею чайок попивають. Теща вголос розмірковує: — От як життя швидко летить — начебто не так давно народилася, а вже й помирати незабаром пора... Зять: — Пора, ох, пора…

Щоб ваш настрій і надалі залишався веселим та позитивним, "Телеграф" склав для читачів добірку анекдотів про братів і сестер.