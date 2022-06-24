Вчив з донькою уроки… Гірше тільки з дружиною клеїти шпалери: прикольні анекдоти про спадкоємиць

Завдяки гумору та жартам українці підбадьорюють себе та навколишніх

Пропонуємо нашим читачам піднятий собі настрій не тільки веселими жартами про війну. Не забуваємо і про "вічні" теми, які ніколи не втрачають своєї актуальності.

"Телеграф" пропонує вам на декілька хвилин повернутися у мирний час та посміхнутися жартам про дочок.

– Переконала нашу восьмирічну дочку, що ненавиджу звук пилососа. Тепер вона починає пилососити щоразу, коли злиться на мене.

Двоє зустрічаються: - Ось возив учора дочку до села, показував козла. - Навіщо? - Щоб знала, як справжній козел виглядає, а то вона все тільки зі слів матері уявляє…

Якщо майбутня теща щосили намагається вам сподобатися, то з її дочкою точно щось не так…

- Доню, ти 5 ложок цукру поклала, ти що, закохалася? - Ні, мамо, просто я люблю солодкий чай. - Ти 5 столових ложок цукру поклала! - Я дуже солодкий чай люблю. - Дочка, ти їх у суп поклала…

- Мамо, у мене зовсім немає подруг! Мені треба хоч трохи погладшати. - Навіщо, доню? Ти прекрасно виглядаєш. - Саме так.

Щоб ваш настрій і надалі залишався веселим та позитивним, "Телеграф" склав для читачів добірку анекдотів про братів і сестер.