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Вчив з донькою уроки… Гірше тільки з дружиною клеїти шпалери: прикольні анекдоти про спадкоємиць

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Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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Вчив з донькою уроки… Гірше тільки з дружиною клеїти шпалери: прикольні анекдоти про спадкоємиць Новина оновлена 24 червня 2022, 21:32

Завдяки гумору та жартам українці підбадьорюють себе та навколишніх

Пропонуємо нашим читачам піднятий собі настрій не тільки веселими жартами про війну. Не забуваємо і про "вічні" теми, які ніколи не втрачають своєї актуальності.

"Телеграф" пропонує вам на декілька хвилин повернутися у мирний час та посміхнутися жартам про дочок.

– Переконала нашу восьмирічну дочку, що ненавиджу звук пилососа. Тепер вона починає пилососити щоразу, коли злиться на мене.

анекдот про дочку

Двоє зустрічаються:

- Ось возив учора дочку до села, показував козла.

- Навіщо?

- Щоб знала, як справжній козел виглядає, а то вона все тільки зі слів матері уявляє…

анекдот про дочку

Якщо майбутня теща щосили намагається вам сподобатися, то з її дочкою точно щось не так…

анекдот про дочку

- Доню, ти 5 ложок цукру поклала, ти що, закохалася?

- Ні, мамо, просто я люблю солодкий чай.

- Ти 5 столових ложок цукру поклала!

- Я дуже солодкий чай люблю.

- Дочка, ти їх у суп поклала…

анекдот про дочку

- Мамо, у мене зовсім немає подруг! Мені треба хоч трохи погладшати.

- Навіщо, доню? Ти прекрасно виглядаєш.

- Саме так.

Щоб ваш настрій і надалі залишався веселим та позитивним, "Телеграф" склав для читачів добірку анекдотів про братів і сестер.

Теги:
#Діти #Жарти #Гумор #Анекдоти