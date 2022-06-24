Вчив з донькою уроки… Гірше тільки з дружиною клеїти шпалери: прикольні анекдоти про спадкоємиць
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Пропонуємо нашим читачам піднятий собі настрій не тільки веселими жартами про війну. Не забуваємо і про "вічні" теми, які ніколи не втрачають своєї актуальності.
"Телеграф" пропонує вам на декілька хвилин повернутися у мирний час та посміхнутися жартам про дочок.
– Переконала нашу восьмирічну дочку, що ненавиджу звук пилососа. Тепер вона починає пилососити щоразу, коли злиться на мене.
Двоє зустрічаються:
- Ось возив учора дочку до села, показував козла.
- Навіщо?
- Щоб знала, як справжній козел виглядає, а то вона все тільки зі слів матері уявляє…
Якщо майбутня теща щосили намагається вам сподобатися, то з її дочкою точно щось не так…
- Доню, ти 5 ложок цукру поклала, ти що, закохалася?
- Ні, мамо, просто я люблю солодкий чай.
- Ти 5 столових ложок цукру поклала!
- Я дуже солодкий чай люблю.
- Дочка, ти їх у суп поклала…
- Мамо, у мене зовсім немає подруг! Мені треба хоч трохи погладшати.
- Навіщо, доню? Ти прекрасно виглядаєш.
- Саме так.
Щоб ваш настрій і надалі залишався веселим та позитивним, "Телеграф" склав для читачів добірку анекдотів про братів і сестер.