Рус

Перше правило молодят: забудь все, чим тебе годувала мама: смішні жарти про молоду сім’ю

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публікації
Читать на русском
Автор
1
Перше правило молодят: забудь все, чим тебе годувала мама: смішні жарти про молоду сім’ю Новина оновлена 25 червня 2022, 09:44

Читайте смішні анекдоти та жарти та піднімайте собі настрій

Українці — найпозитивніша нація у світі, адже навіть у найскладніших ситуаціях ми не втрачаємо почуття гумору. Звичайно, за останні місяці гумор трохи змінився, і тепер у мережі можна знайти багато жартів про російських окупантів, проте не забуває народ і про "вічні" теми, які не втрачають своєї актуальності.

Сьогодні "Телеграф" публікує для вас нову добірку анекдотів і приколів про сімейні стосунки, а саме про новоспечених чоловіка та дружину. Читайте та смійтеся разом з нами.

- Ну як пройшла перша шлюбна ніч!?

- Я не пам’ятаю! Я знепритомнів після того, як вона відклеїла першу вію!

Анекдоти про молодят - Наречена так переживала перед першою шлюбною ніччю, що відрепетирувала її з сусідом.

— Алло, мам, я вже погостював, можеш приїхати і забрати мене додому?

- Ні.

- Чому?

—Тому, що ти одружився, і твій дім тепер там, Сергію!

Анекдоти про молодят - Тепер наречені в першу шлюбну ніч займаються не коханням, а викладанням весільних фоток у соцмережі.

Наприкінці медового місяця молодята лаються:

- Ах так?! Я зараз же їду до мами! — Заявляє молода дружина.

Після паузи:

— Але ти не дуже радуйся: я привезу її до нас!

Анекдоти про молодят - Хотілося б, звичайно, щоб перша шлюбна ніч траплялася частіше, але де стільки грошей взяти.

Молодята розповідають:

- Шлюбна ніч була — УХ! Вся квартира ходуном ходила.

- І хто ж першим сказав: "Досить, не можу більше!"?

- Сусід ...

Анекдоти про молодят - Наречена так переживала перед першою шлюбною ніччю, що відрепетирувала її з сусідом.

Щоб ваш настрій і надалі залишався веселим та позитивним, "Телеграф" склав для читачів добірку анекдотів про братів і сестер.

Теги:
#Сміх #Гумор #Анекдот #Анекдоти #Смішні анекдоти #Веселі анекдоти