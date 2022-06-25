Перше правило молодят: забудь все, чим тебе годувала мама: смішні жарти про молоду сім’ю
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Українці — найпозитивніша нація у світі, адже навіть у найскладніших ситуаціях ми не втрачаємо почуття гумору. Звичайно, за останні місяці гумор трохи змінився, і тепер у мережі можна знайти багато жартів про російських окупантів, проте не забуває народ і про "вічні" теми, які не втрачають своєї актуальності.
Сьогодні "Телеграф" публікує для вас нову добірку анекдотів і приколів про сімейні стосунки, а саме про новоспечених чоловіка та дружину. Читайте та смійтеся разом з нами.
- Ну як пройшла перша шлюбна ніч!?
- Я не пам’ятаю! Я знепритомнів після того, як вона відклеїла першу вію!
— Алло, мам, я вже погостював, можеш приїхати і забрати мене додому?
- Ні.
- Чому?
—Тому, що ти одружився, і твій дім тепер там, Сергію!
Наприкінці медового місяця молодята лаються:
- Ах так?! Я зараз же їду до мами! — Заявляє молода дружина.
Після паузи:
— Але ти не дуже радуйся: я привезу її до нас!
Молодята розповідають:
- Шлюбна ніч була — УХ! Вся квартира ходуном ходила.
- І хто ж першим сказав: "Досить, не можу більше!"?
- Сусід ...
Щоб ваш настрій і надалі залишався веселим та позитивним, "Телеграф" склав для читачів добірку анекдотів про братів і сестер.