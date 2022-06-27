Прощення повинен просити той, хто не правий, а не той, хто я: веселі жарти про дівчат
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Якщо робити висновок щодо швидкості появи серед українців нових жартів, зовсім не скажеш, що в Україні йде війна, адже нові жарти здебільшого на військову тематику. Однак не забуває народ і про "вічні" теми, які не втрачають своєї актуальності навіть у такий непростий час.
"Телеграф" вирішив підняти настрій усім своїм читачам із самого ранку, щоб позитив супроводжував вас цілий день. Читайте смішні анекдоти та жарти про жінок та підіймайте собі настрій.
- Як вивести жирну пляму з дивана?
- Подати на розлучення.
Коли я запитала офіціанта, що він порадить до білого вина, і він запропонував червоне, я зрозуміла — цього чоловіка я шукала все життя.
— Я стежу за своєю фігурою…
- Ну і як?
— Я її застукала: вона ночами ходить до холодильника!
- Не встигла вчора у фітнес. То перше, то друге…
- Ага, то десерт.
Щоб ваш настрій і надалі залишався веселим та позитивним, "Телеграф" склав для читачів добірку анекдотів про котів.