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Прощення повинен просити той, хто не правий, а не той, хто я: веселі жарти про дівчат

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Прощення повинен просити той, хто не правий, а не той, хто я: веселі жарти про дівчат Новина оновлена 27 червня 2022, 11:38

Українці – народ, який навіть під час війни знайде привід для сміху

Якщо робити висновок щодо швидкості появи серед українців нових жартів, зовсім не скажеш, що в Україні йде війна, адже нові жарти здебільшого на військову тематику. Однак не забуває народ і про "вічні" теми, які не втрачають своєї актуальності навіть у такий непростий час.

"Телеграф" вирішив підняти настрій усім своїм читачам із самого ранку, щоб позитив супроводжував вас цілий день. Читайте смішні анекдоти та жарти про жінок та підіймайте собі настрій.

- Як вивести жирну пляму з дивана?

- Подати на розлучення.

Анекдоти про жінок — Якби я була Смішариком, мене б звали Психопатич чи Істерюша.

Коли я запитала офіціанта, що він порадить до білого вина, і він запропонував червоне, я зрозуміла — цього чоловіка я шукала все життя.

Анекдоти про жінок — Кожна дівчина має суперздатність — з усіх мужиків вибирати найтупішого.

— Я стежу за своєю фігурою…

- Ну і як?

— Я її застукала: вона ночами ходить до холодильника!

Анекдоти про жінок — Це незручне почуття, коли на побаченні він сподівається тебе спитати, але сходить з дистанції вже на другій пляшці.

- Не встигла вчора у фітнес. То перше, то друге…

- Ага, то десерт.

Анекдоти про жінок — Вийти заміж може кожна, а от не вийти — цю мужність мати треба, стійкість. Працювати врешті-решт.

Щоб ваш настрій і надалі залишався веселим та позитивним, "Телеграф" склав для читачів добірку анекдотів про котів.

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