Прощення повинен просити той, хто не правий, а не той, хто я: веселі жарти про дівчат

Українці – народ, який навіть під час війни знайде привід для сміху

Якщо робити висновок щодо швидкості появи серед українців нових жартів, зовсім не скажеш, що в Україні йде війна, адже нові жарти здебільшого на військову тематику. Однак не забуває народ і про "вічні" теми, які не втрачають своєї актуальності навіть у такий непростий час.

"Телеграф" вирішив підняти настрій усім своїм читачам із самого ранку, щоб позитив супроводжував вас цілий день. Читайте смішні анекдоти та жарти про жінок та підіймайте собі настрій.

- Як вивести жирну пляму з дивана? - Подати на розлучення.

Коли я запитала офіціанта, що він порадить до білого вина, і він запропонував червоне, я зрозуміла — цього чоловіка я шукала все життя.

— Я стежу за своєю фігурою… - Ну і як? — Я її застукала: вона ночами ходить до холодильника!

- Не встигла вчора у фітнес. То перше, то друге… - Ага, то десерт.

Щоб ваш настрій і надалі залишався веселим та позитивним, "Телеграф" склав для читачів добірку анекдотів про котів.