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Якщо вам наснилося, що біля вас треться козел — це до зустрічі з колишнім: веселі жарти про прикмети

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Якщо вам наснилося, що біля вас треться козел — це до зустрічі з колишнім: веселі жарти про прикмети Новина оновлена 02 липня 2022, 10:00

Читайте смішні анекдоти та жарти та піднімайте собі настрій

Український народ не зламає у складних ситуаціях, а гумор у цьому лише допомагає, адже це чудовий спосіб трохи відволіктися. Зазначимо, що за останні місяці гумор українців трохи змінився, і тепер у мережі можна знайти багато жартів про смерть кривавого диктатора путіна, про невдачі російських окупантів чи непросту долю "простих росіян", проте не забуває народ і про "вічні" теми, які не втрачають свою актуальність.

"Телеграф" пропонує вам на кілька хвилин повернутися в мирний час і посміхнутися жартам про забобонних людей і народні прикмети.

Я взагалі в прикмети не вірю, але якщо сказали, що це до грошей чи на щастя, то хто я такий, щоб не довіряти перевіреній віками народній мудрості.

Анекдоти про народні прикмети - Я абсолютно не вірю у прикмети. І мене це, тьху-тьху-тьху, жодного разу не підводило.

Дві ластівки, пролітаючи низько над землею:

— Дивись, як на нас люди дивляться.

— Мабуть, на дощ.

Анекдоти про народні прикмети - Якщо прикмета не до грошей, то я не вірю в неї.

Знаєте, коли ніс свербить, а випити нічого, пропадає всяка довіра до народних прикмет.

Анекдоти про народні прикмети - Помити машину - до дощу. Скинути в плеєр крутих пісень — щоб йти до зупинки з колегою.

За народною прикметою, якщо жінка з порожніми відрами зустріне іншу жінку з порожніми відрами, більше пощастить тій, на якій шпилька.

Анекдоти про народні прикмети - Народна прикмета: дружина вийшла з дому – до витрат!

Щоб ваш настрій і надалі залишався веселим і позитивним, "Телеграф" склав для вас добірку анекдотів про ненудні стосунки чоловіка та дружини.

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