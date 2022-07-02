Якщо вам наснилося, що біля вас треться козел — це до зустрічі з колишнім: веселі жарти про прикмети

Читайте смішні анекдоти та жарти та піднімайте собі настрій

Український народ не зламає у складних ситуаціях, а гумор у цьому лише допомагає, адже це чудовий спосіб трохи відволіктися. Зазначимо, що за останні місяці гумор українців трохи змінився, і тепер у мережі можна знайти багато жартів про смерть кривавого диктатора путіна, про невдачі російських окупантів чи непросту долю "простих росіян", проте не забуває народ і про "вічні" теми, які не втрачають свою актуальність.

"Телеграф" пропонує вам на кілька хвилин повернутися в мирний час і посміхнутися жартам про забобонних людей і народні прикмети.

Я взагалі в прикмети не вірю, але якщо сказали, що це до грошей чи на щастя, то хто я такий, щоб не довіряти перевіреній віками народній мудрості.

Дві ластівки, пролітаючи низько над землею: — Дивись, як на нас люди дивляться. — Мабуть, на дощ.

Знаєте, коли ніс свербить, а випити нічого, пропадає всяка довіра до народних прикмет.

За народною прикметою, якщо жінка з порожніми відрами зустріне іншу жінку з порожніми відрами, більше пощастить тій, на якій шпилька.

Щоб ваш настрій і надалі залишався веселим і позитивним, "Телеграф" склав для вас добірку анекдотів про ненудні стосунки чоловіка та дружини.