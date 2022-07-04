Вчора у мене вкрали гаманець. Ходив у поліцію. Це не вони: нові анекдоти для настрою
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У понеділок, 4 липня, в Україні відзначають День Національної поліції.
"Телеграф" вітає всіх українських поліцейських із професійним святом, а також публікує прикольні анекдоти, щоб у цей складний час трохи посміхнути правоохоронців та звичайних українців. Читаємо та сміємося!
Тато працює в поліції. Нещодавно розповів, що його немолодий колега вирішив зареєструватися в одній із соцмереж, але фотографії на аватарку не було.
Вихід зі скрутної ситуації знайшовся — вони з татом склали його фоторобот…
Не хочу сказати, що я ледар, але увірвись до мене поліція з криком "Лежати! Руки за голову!" — мені не довелося б нічого робити.
Після вбивства поліція насамперед з’ясовує, чи причетний до злочину чоловік жертви. І загалом це все, що потрібно знати про шлюб.
Пізно ввечері наряд поліції зупиняє напідпитку чоловіка.
- Куди це ви так ідете?
- На лекцію.
- Хто ж так пізно читає їх?
- Моя дружина.
- Чому ви тікали з в’язниці? — питає поліцейський упійманого арештанта.
- Я хотів одружитися.
- Хм… Дивне у вас уявлення про свободу.
Щоб ваш настрій і надалі залишався веселим та позитивним, "Телеграф" склав для читачів ще кілька добірок жартів про санкції в росії та смерть путіна.