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Вчора у мене вкрали гаманець. Ходив у поліцію. Це не вони: нові анекдоти для настрою

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Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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Вчора у мене вкрали гаманець. Ходив у поліцію. Це не вони: нові анекдоти для настрою Новина оновлена 04 липня 2022, 09:51

Оптимізм та гарне почуття гумору закладено у генетичному коді українців

У понеділок, 4 липня, в Україні відзначають День Національної поліції.

"Телеграф" вітає всіх українських поліцейських із професійним святом, а також публікує прикольні анекдоти, щоб у цей складний час трохи посміхнути правоохоронців та звичайних українців. Читаємо та сміємося!

Тато працює в поліції. Нещодавно розповів, що його немолодий колега вирішив зареєструватися в одній із соцмереж, але фотографії на аватарку не було.

Вихід зі скрутної ситуації знайшовся — вони з татом склали його фоторобот…

анекдот про поліцейських

Не хочу сказати, що я ледар, але увірвись до мене поліція з криком "Лежати! Руки за голову!" — мені не довелося б нічого робити.

анекдот про поліцейських

Після вбивства поліція насамперед з’ясовує, чи причетний до злочину чоловік жертви. І загалом це все, що потрібно знати про шлюб.

анекдот про поліцію

Пізно ввечері наряд поліції зупиняє напідпитку чоловіка.

- Куди це ви так ідете?

- На лекцію.

- Хто ж так пізно читає їх?

- Моя дружина.

анекдот про поліцію

- Чому ви тікали з в’язниці? — питає поліцейський упійманого арештанта.

- Я хотів одружитися.

- Хм… Дивне у вас уявлення про свободу.

Щоб ваш настрій і надалі залишався веселим та позитивним, "Телеграф" склав для читачів ще кілька добірок жартів про санкції в росії та смерть путіна.

Теги:
#Жарти #Гумор #Анекдоти #День поліції України