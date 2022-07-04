Не відкладай на сніданок те, що можеш з’їсти на ніч: нові жарти
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Українці навіть під час війни знайдуть привід для сміху. Нічого, що в мережі багато жартів про російських окупантів. Не забуває народ і про теми, які ніколи не втрачають своєї актуальності.
У цьому матеріалі "Телеграф" зібрав найкращі анекдоти про темний час доби із соцмереж, які піднімуть настрій усім без винятку.
В активному пошуку я буваю лише о 3 годині ночі. У холодильника…
- Спокійної ночі.
- Спокійної.
- Я так розумію, ми розстаємось?
Якщо не можеш заснути вночі, то почни рахувати, скільки разів ти розчаровувався в житті.
Ти розумієш, що зараз літо, коли о 3 годині ночі людей онлайн більше, ніж о 10 ранку.
- Чому люди жеруть ночами?
- Не говори з набитим ротом.
Щоб ваш настрій і надалі залишався веселим та позитивним, "Телеграф" склав для читачів добірку анекдотів про їжу.