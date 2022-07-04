Не відкладай на сніданок те, що можеш з’їсти на ніч: нові жарти

Український народ не втрачає оптимізму навіть під час війни

Українці навіть під час війни знайдуть привід для сміху. Нічого, що в мережі багато жартів про російських окупантів. Не забуває народ і про теми, які ніколи не втрачають своєї актуальності.

У цьому матеріалі "Телеграф" зібрав найкращі анекдоти про темний час доби із соцмереж, які піднімуть настрій усім без винятку.

В активному пошуку я буваю лише о 3 годині ночі. У холодильника…

- Спокійної ночі. - Спокійної. - Я так розумію, ми розстаємось?

Якщо не можеш заснути вночі, то почни рахувати, скільки разів ти розчаровувався в житті.

Ти розумієш, що зараз літо, коли о 3 годині ночі людей онлайн більше, ніж о 10 ранку.

- Чому люди жеруть ночами? - Не говори з набитим ротом.

Щоб ваш настрій і надалі залишався веселим та позитивним, "Телеграф" склав для читачів добірку анекдотів про їжу.