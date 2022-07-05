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Вже зранку нецензурний вираз обличчя...: ці забавні анекдоти піднімуть настрій на цілий день

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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Вже зранку нецензурний вираз обличчя...: ці забавні анекдоти піднімуть настрій на цілий день

Оптимізм та гарне почуття гумору закладено у генетичному коді українців

Українці навіть під час війни знайдуть привід для сміху. Нічого, що в мережі багато жартів про російських окупантів. Не забуває народ і про теми, які ніколи не втрачають своєї актуальності.

"Телеграф" пропонує вам посміхнутися жартам про ранок.

- Ми четверо вершників апокаліпсиса: "Мор", "Війна", "Голод" та "Смерть".

- А це що за виродок з вами???

- Це стажист "Добрий ранок!"

анекдот про ранок

Приходить жінка на сповідь.

- Грішна я, отець, щоранку дивлюся на себе в дзеркало і думаю: "До чого ж я красива!".

- Це не гріх, дочко моя, це помилка.

анекдот про ранок

- Доброго ранку! А під який трек ви прокидаєтеся?

- Під перфоратор!

анекдот про ранок

Якщо прокинувся о шостій ранку — буди кота. Бо нічого тут.

анекдот про ранок

- Ось так заведено вітати один одного: "Доброго ранку". А ранок взагалі може бути добрим?

- Може.

- І який же ранок може вважатися добрим?

- Той, що вдалося проспати.

Щоб ваш настрій і надалі залишався веселим та позитивним, "Телеграф" склав для читачів добірку анекдотів про їжу.

Теги:
#Жарти #Гумор #Анекдоти