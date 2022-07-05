Вже зранку нецензурний вираз обличчя...: ці забавні анекдоти піднімуть настрій на цілий день
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Українці навіть під час війни знайдуть привід для сміху. Нічого, що в мережі багато жартів про російських окупантів. Не забуває народ і про теми, які ніколи не втрачають своєї актуальності.
"Телеграф" пропонує вам посміхнутися жартам про ранок.
- Ми четверо вершників апокаліпсиса: "Мор", "Війна", "Голод" та "Смерть".
- А це що за виродок з вами???
- Це стажист "Добрий ранок!"
Приходить жінка на сповідь.
- Грішна я, отець, щоранку дивлюся на себе в дзеркало і думаю: "До чого ж я красива!".
- Це не гріх, дочко моя, це помилка.
- Доброго ранку! А під який трек ви прокидаєтеся?
- Під перфоратор!
Якщо прокинувся о шостій ранку — буди кота. Бо нічого тут.
- Ось так заведено вітати один одного: "Доброго ранку". А ранок взагалі може бути добрим?
- Може.
- І який же ранок може вважатися добрим?
- Той, що вдалося проспати.
Щоб ваш настрій і надалі залишався веселим та позитивним, "Телеграф" склав для читачів добірку анекдотів про їжу.