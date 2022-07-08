Чоловік-карась не може зрозуміти, його дружина просто мовчить, чи образилася…: жарти для підняття настрою

Український народ не втрачає оптимізму навіть під час війни

Українці навіть під час війни знайдуть привід, аби посміятися. Нічого, що в мережі багато жартів про російських окупантів. Не забуває народ і про ті теми, які не втрачають своєї актуальності у складний для всіх час.

"Телеграф" пропонує вам посміхнутися жартам про тварин, які обов’язково піднімуть настрій.

В Австралії зустріч із чорним котом є удачею. Тому, що кіт — це саме невинне, що ти можеш зустріти в Австралії.

У лісі оголосили сувору догану ослу та жирафу, мало не посадили їх. Ослу – за впертість, а жирафу – за те, що висовується. Але у лісі стався переворот. Змінився уряд. І ослу і жирафу оголосили подяку. Ослу – за принциповість, а жирафу – за далекоглядність.

Якщо на вас полює плямистий леопард, зніміть з себе всі предмети одягу та аксесуари, що заважають, щоб тварина не подавилася ними. Тим самим ви врятуєте цей рідкісний вид леопарду від вимирання.

- Говорять, що верблюд — корабель пустелі. А хто ж тоді ховрах? - Це маленький торпедний катер!

- Алло! Це Товариство охорони тварин? Прошу вас, надішліть сюди когось. У нас у дворі сидить на дереві листоноша і ображає нашу собаку!

Щоб ваш настрій і надалі залишався веселим та позитивним, "Телеграф" склав для читачів добірку анекдотів про ранок.