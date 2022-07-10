А де можна почитати новини про ковід? Хочу трохи розслабитися: свіжі жарти на злобу дня
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Українці — найпозитивніша нація у світі, адже навіть у найскладніших ситуаціях ми не втрачаємо почуття гумору. А підтримувати бойовий настрій нам допомагають жарти, придумані на злобу дня. Зібрали чергову добірку анекдотів про війну та окупантів.
У цьому матеріалі "Телеграф" зібрав найкращі жарти із соцмереж, які піднімуть настрій усім українцям без винятку.
Кац*п, повернувшись з війни, сказав своєму псу: Шарик, к ногє… І він побіг в Україну…
Вночі Україна не могла бомбити Бєлгород. У нас комендантська година. Ми спимо.
В дитинстві завжди хотіла дізнатися, що було в російській казці далі, після того, як Іван-дурак став царем. Дізналася…
Якщо воно виглядає, як людина, ходить, як людина, і розмовляє, як людина — не факт, що воно насправді людина: це може бути галіма р*сня.
- А що Ви одягнете в день смерті путіна?!
- Сподіваюсь ще шорти…
Щоб ваш настрій і надалі залишався веселим та позитивним, "Телеграф" склав для читачів ще кілька добірок жартів про санкції в росії та смерть путіна.