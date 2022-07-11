Успішний дятел добився всього сам: веселі жарти про братів наших менших

Українці – народ, який навіть під час війни знайде привід для сміху

Український народ не зламає навіть у такій ситуації як війна. Гумор у цьому тільки допомагає, адже це чудовий спосіб трохи відволіктися від поганих новин. Звичайно, в мережі зараз можна знайти багато жартів про смерть кривавого диктатора путіну, про невдачі російських окупантів або непросту долю "простих росіян", проте не забуває народ і про теми, які ніколи не втрачають своєї актуальності.

"Телеграф" підготував нову порцію кумедних анекдотів про братів наших найменших. Читаємо та сміємося!

Собаки дивляться на нас знизу нагору. Кішки дивляться на нас зверху вниз. І тільки свині дивляться на нас, як на рівних.

— Зрозумій, я самка богомола непринципова. - Це як? — Можу й так відкусити голову.

Манула можна погладити двічі в житті — один раз лівою рукою, інший раз правою.

Скунс — це тварина, в якій найбільше розвинена сила духу.

Щоб ваш настрій і надалі залишався веселим та позитивним, "Телеграф" склав для читачів добірку анекдотів про їжу.