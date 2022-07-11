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Успішний дятел добився всього сам: веселі жарти про братів наших менших

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Автор
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Успішний дятел добився всього сам: веселі жарти про братів наших менших Новина оновлена 11 липня 2022, 09:05

Українці – народ, який навіть під час війни знайде привід для сміху

Український народ не зламає навіть у такій ситуації як війна. Гумор у цьому тільки допомагає, адже це чудовий спосіб трохи відволіктися від поганих новин. Звичайно, в мережі зараз можна знайти багато жартів про смерть кривавого диктатора путіну, про невдачі російських окупантів або непросту долю "простих росіян", проте не забуває народ і про теми, які ніколи не втрачають своєї актуальності.

"Телеграф" підготував нову порцію кумедних анекдотів про братів наших найменших. Читаємо та сміємося!

Собаки дивляться на нас знизу нагору. Кішки дивляться на нас зверху вниз. І тільки свині дивляться на нас, як на рівних.

Анекдоти про тварин — Собачники не впізнають собачників без собачок.

— Зрозумій, я самка богомола непринципова.

- Це як?

— Можу й так відкусити голову.

Анекдоти про тварин — Усі птахи походять від рептилій, крім лебедів, які, як відомо, походять від покришок.

Манула можна погладити двічі в житті — один раз лівою рукою, інший раз правою.

Анекдоти про тварин — "Жришодали" - цілком собі нормальне ім'я для кішки.

Скунс — це тварина, в якій найбільше розвинена сила духу.

Анекдоти про тварин — На мене не діють жіночі сльози. У мене є собака, від якого я йду щоранку.

Щоб ваш настрій і надалі залишався веселим та позитивним, "Телеграф" склав для читачів добірку анекдотів про їжу.

Теги:
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