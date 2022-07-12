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До Чорнобаївки можна йти або з миром або з...дохнути: найсмішніші жарти про окупантів

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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До Чорнобаївки можна йти або з миром або з...дохнути: найсмішніші жарти про окупантів Новина оновлена 12 липня 2022, 10:05

Сміх – це найкращі ліки проти паніки, переживань та поганого настрою

Під час війни воно, звичайно, не надто для жартів, проте українці навіть у таких складних ситуаціях знаходять привід для сміху і в кожній дії російських окупантів знаходять щось смішне. У мережі вже набралося безліч анекдотів про путіна та росіян, а також жартів про дурість російських військових.

"Телеграф" зібрав найсмішніші "результати" народної творчості з мережі. Вашій увазі — анекдоти, мем і смішні картинки про росію, росіян та їх "фюрера". А також трохи позитивних жартів про українців та їхню волю до перемоги.

Анекдоты про россию и россиян - шутки про венки
Анекдоты про россию и россиян - шутки про российский язык
Анекдоты про россию и россиян - шутки про правый сектор
Анекдоты про россию и россиян - шутки про химарсы
Анекдоты про россию и россиян - шутки про права
Анекдоты про россию и россиян - шутки про борщ
Анекдоты про россию и россиян - шутки про хлопки
Анекдоты про россию и россиян - шутки про Залужного
Анекдоты про россию и россиян - шутки про склады с боеприпасами
Анекдоты про россию и россиян - шутки про тероборону
Анекдоты про россию и россиян - шутки про сирену
Анекдоты про россию и россиян - шутки про путина и лукашенка
Анекдоты про россию и россиян - шутки про дроны

Щоб ваш настрій і надалі залишався веселим та позитивним, "Телеграф" склав для читачів ще кілька добірок жартів про санкції в росії та смерть путіна.

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