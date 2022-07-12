До Чорнобаївки можна йти або з миром або з...дохнути: найсмішніші жарти про окупантів

Під час війни воно, звичайно, не надто для жартів, проте українці навіть у таких складних ситуаціях знаходять привід для сміху і в кожній дії російських окупантів знаходять щось смішне. У мережі вже набралося безліч анекдотів про путіна та росіян, а також жартів про дурість російських військових.

"Телеграф" зібрав найсмішніші "результати" народної творчості з мережі. Вашій увазі — анекдоти, мем і смішні картинки про росію, росіян та їх "фюрера". А також трохи позитивних жартів про українців та їхню волю до перемоги.

Щоб ваш настрій і надалі залишався веселим та позитивним, "Телеграф" склав для читачів ще кілька добірок жартів про санкції в росії та смерть путіна.