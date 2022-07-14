Володька, які птахи найкорисніші для людини? — Смажені: ці жарти точно піднімуть настрій
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Українці навіть під час війни знайдуть привід для сміху. Звичайно, в мережі зараз можна знайти багато жартів про смерть кривавого диктатора путіна, про невдачі російських окупантів або непросту долю "простих росіян", але не забуває народ і про "вічні" теми. Наприклад, про невгамовного Володьку.
"Телеграф" підготував нову порцію кумедних анекдотів. Читаємо та сміємося!
Вчителька:
- Чудово, Володька, домашнє завдання виконане без помилок. А ти впевнений, що твоєму тату ніхто не допомагав?!
- Володька, вчора ввечері в холодильнику було два торти, а сьогодні вранці — один. Чому?
- Мамо, у холодильнику перегоріла лампочка, і другий я не помітив!
Вчителька говорить на уроці:
- Діти, а ви знаєте, що в холоді всі речовини стискаються, а в теплі, навпаки, збільшуються в розмірі?
Володька тягне руку:
- Звичайно, Маріє Іванівно! Літні канікули тривають довше за зимові.
На уроці хімії:
- Володька, що вимірюється в молях?
- Шуби.
Перехожий каже Володьці:
— Хотілося б мені мати такого ж синочка, як ти. Як гадаєш, твій батько не продасть мені тебе?
— Продати то він не продасть. Але ви можете відвести його до своєї дружини, і вони вам зроблять точно такого!
Щоб ваш настрій і надалі залишався веселим та позитивним, "Телеграф" склав для читачів добірку анекдотів про ранок.