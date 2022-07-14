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Володька, які птахи найкорисніші для людини? — Смажені: ці жарти точно піднімуть настрій

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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Володька, які птахи найкорисніші для людини? — Смажені: ці жарти точно піднімуть настрій Новина оновлена 14 липня 2022, 09:43

Оптимізм та гарне почуття гумору закладено у генетичному коді українців

Українці навіть під час війни знайдуть привід для сміху. Звичайно, в мережі зараз можна знайти багато жартів про смерть кривавого диктатора путіна, про невдачі російських окупантів або непросту долю "простих росіян", але не забуває народ і про "вічні" теми. Наприклад, про невгамовного Володьку.

"Телеграф" підготував нову порцію кумедних анекдотів. Читаємо та сміємося!

Вчителька:

- Чудово, Володька, домашнє завдання виконане без помилок. А ти впевнений, що твоєму тату ніхто не допомагав?!

анекдот про володьку

- Володька, вчора ввечері в холодильнику було два торти, а сьогодні вранці — один. Чому?

- Мамо, у холодильнику перегоріла лампочка, і другий я не помітив!

анекдот про володьку

Вчителька говорить на уроці:

- Діти, а ви знаєте, що в холоді всі речовини стискаються, а в теплі, навпаки, збільшуються в розмірі?

Володька тягне руку:

- Звичайно, Маріє Іванівно! Літні канікули тривають довше за зимові.

анекдот про володьку

На уроці хімії:

- Володька, що вимірюється в молях?

- Шуби.

анекдот про володьку

Перехожий каже Володьці:

— Хотілося б мені мати такого ж синочка, як ти. Як гадаєш, твій батько не продасть мені тебе?

— Продати то він не продасть. Але ви можете відвести його до своєї дружини, і вони вам зроблять точно такого!

Щоб ваш настрій і надалі залишався веселим та позитивним, "Телеграф" склав для читачів добірку анекдотів про ранок.

Теги:
#Жарти #Гумор #Анекдоти