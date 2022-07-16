Досвідчений бухгалтер ніколи не помиляється не на свою користь: анекдоти про професію
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Цієї суботи, 16 липня, в Україні відзначається професійне свято — День бухгалтера.
"Телеграф" публікує смішні анекдоти, приколи та жарти про бухгалтерів, без яких не обходиться жодна організація у світі!
Багато дівчат після сексу просять цигарку. І лише головний бухгалтер вимагає акт виконаних робіт.
Якщо закрити у кімнаті трьох програмістів, вони нажруться. А якщо трьох бухгалтерів - вони рівно о 17:00 підуть додому.
А чи знаєте ви, що коли вмирав фараон, разом із ним єгиптяни ховали його охоронців, секретарів, слуг і, головне, бухгалтерію…
У хорошого бухгалтера завжди і вовки ситі, і вівці цілі. Принаймні за документами...
- Алло, доброго дня, можу я поговорити з вашим генеральним директором?
- На жаль, він зараз зайнятий, звільниться лише через 3 години.
- Зрозуміло… А головний бухгалтер?
- Через 3 роки.
Щоб ваш настрій і надалі залишався веселим та позитивним, "Телеграф" склав для читачів добірку анекдотів про лікарів.