Досвідчений бухгалтер ніколи не помиляється не на свою користь: анекдоти про професію

Цієї суботи, 16 липня, в Україні відзначається професійне свято — День бухгалтера.

"Телеграф" публікує смішні анекдоти, приколи та жарти про бухгалтерів, без яких не обходиться жодна організація у світі!

Багато дівчат після сексу просять цигарку. І лише головний бухгалтер вимагає акт виконаних робіт.

Якщо закрити у кімнаті трьох програмістів, вони нажруться. А якщо трьох бухгалтерів - вони рівно о 17:00 підуть додому.

А чи знаєте ви, що коли вмирав фараон, разом із ним єгиптяни ховали його охоронців, секретарів, слуг і, головне, бухгалтерію…

У хорошого бухгалтера завжди і вовки ситі, і вівці цілі. Принаймні за документами...

- Алло, доброго дня, можу я поговорити з вашим генеральним директором? - На жаль, він зараз зайнятий, звільниться лише через 3 години. - Зрозуміло… А головний бухгалтер? - Через 3 роки.

Щоб ваш настрій і надалі залишався веселим та позитивним, "Телеграф" склав для читачів добірку анекдотів про лікарів.