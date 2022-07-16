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Досвідчений бухгалтер ніколи не помиляється не на свою користь: анекдоти про професію

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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Досвідчений бухгалтер ніколи не помиляється не на свою користь: анекдоти про професію

Прекрасна добірка прикольних жартів до Дня бухгалтера 16 липня

Цієї суботи, 16 липня, в Україні відзначається професійне свято — День бухгалтера.

"Телеграф" публікує смішні анекдоти, приколи та жарти про бухгалтерів, без яких не обходиться жодна організація у світі!

Багато дівчат після сексу просять цигарку. І лише головний бухгалтер вимагає акт виконаних робіт.

анекдот про бухгалтера

Якщо закрити у кімнаті трьох програмістів, вони нажруться. А якщо трьох бухгалтерів - вони рівно о 17:00 підуть додому.

анекдот про бухгалтера

А чи знаєте ви, що коли вмирав фараон, разом із ним єгиптяни ховали його охоронців, секретарів, слуг і, головне, бухгалтерію…

анекдот про бухгалтера

У хорошого бухгалтера завжди і вовки ситі, і вівці цілі. Принаймні за документами...

анекдот про бухгалтера

- Алло, доброго дня, можу я поговорити з вашим генеральним директором?

- На жаль, він зараз зайнятий, звільниться лише через 3 години.

- Зрозуміло… А головний бухгалтер?

- Через 3 роки.

Щоб ваш настрій і надалі залишався веселим та позитивним, "Телеграф" склав для читачів добірку анекдотів про лікарів.

Теги:
#Жарти #Гумор #День бухгалтера #Анекдоти