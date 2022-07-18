Фу, яка гидота, ці ваші вісім ранку! Веселі жарти про ранні підйоми

Завдяки гумору та жартам українці підбадьорюють себе та оточуючих

Український народ не зламає навіть у такій ситуації як війна. Гумор у цьому тільки допомагає, адже це чудовий спосіб трохи відволіктися від поганих новин. Звичайно, в мережі зараз можна знайти багато жартів про смерть кривавого диктатора путіну, про невдачі російських окупантів або непросту долю "простих росіян", проте не забуває народ і про теми, які ніколи не втрачають своєї актуальності.

Ми вже сміялися з жартів про понеділок, який у народі називають найважчим днем тижня, а тепер підіймаємо собі настрій анекдотами про ранок.

Ранок має бути добрим, тож прокинувшись, я перекинувся на інший бік і знову заснув.

- Прокидайся! — Ну, ще десять годин... — Може, хвилин? - Ні.

— У вас має бути мрія, щоб ви могли вставати вранці. — Моя мрія і є не вставати зранку.

Вранці світ здається недружнім. Але вже ближче до обіду починаєш розуміти: ні, не здалося.

Щоб ваш настрій і надалі залишався веселим та позитивним, "Телеграф" склав для читачів добірку анекдотів про їжу.