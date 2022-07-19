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Міняю знання російської мови на 0,5 живчика: нові анекдоти на злобу дня, які посміхнуть

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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Міняю знання російської мови на 0,5 живчика: нові анекдоти на злобу дня, які посміхнуть Новина оновлена 19 липня 2022, 10:39

Оптимізм і гарне почуття гумору закладені в генетичному коді українців

Український народ не втрачає оптимізму навіть під час війни, і в кожній дії російських окупантів знаходить щось смішне. У мережі вже набралося безліч анекдотів та жартів про путіна та росіян, і ця кількість з кожним днем тільки збільшується.

"Телеграф" зібрав найсмішніші "результати" народної творчості з мережі. Вашій увазі — анекдоти про росію, росіян та їх "фюрера". А також трохи позитивних жартів про українців та їхню волю до перемоги.

Приходить чоловік на цвинтар і чує, що хтось кричить: "Ура! Браво!". Підходить, бачить українців і двох замучених могильників. Питає:

- Що тут сталось?

- Та вчора путін помер, то ми його сьогодні, бл***, десять раз на біс закопуємо…

анекдот про росію

Судячи за кількістю охорони в патріарха кирила — в Бога він не вірить…

анекдот про лукашенка

Знаєте, який гурт слухали російські солдати на складі в Новій Каховці за пів хвилини до смерті? 30 seconds to Himars…

анекдот про рогозіна

Коли Україна розірвала дипвідносини з КНДР, ми всі дізналися, що в Україні були дипвідносини з КНДР.

анекдот про путіна

Якщо в Чернівцях хлопець запрошує тебе на побачення у центр міста, то він або не військовозобов’язаний, або не підписаний на Телеграм-канал: Де роздають повістки?

Щоб ваш настрій і надалі залишався веселим та позитивним, "Телеграф" склав для читачів добірку анекдотів про Володьку.

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#Жарти #Гумор #Анекдоти