У джинсах спекотно, у шортах холодно. Літо…: позитивні жарти про саму теплу пору року

Сміх – це найкращі ліки проти паніки, переживань та поганого настрою

Українці навіть під час війни знайдуть привід для сміху. Звичайно, в мережі зараз можна знайти багато жартів про смерть кривавого диктатора путіна, про невдачі російських окупантів або непросту долю "простих росіян", але не забуває народ і про теми, які не втрачають актуальності. Наприклад, про це літо.

"Телеграф" підготував нову порцію кумедних анекдотів. Читаємо та сміємося!

Холодно, блін! Востаннє такий липень у нас був минулого жовтня…

Бабуся діду: - Діти дзвонили, перепрошували, що влітку не допомогли з городом. Просять щось передати. Дід: - Передай їм привіт!

Якщо тобі самотньо цього літа, не засмучуйся. Літо скоро закінчиться і тобі буде самотньо восени.

Літо — це така пора року, коли неможливо відкрити вікно в автобусі, яке неможливо було закрити взимку.

- Ти обіцяв одружитися зі мною цього літа! - Давай будемо чесні, хіба це літо?…

Щоб ваш настрій і надалі залишався веселим та позитивним, "Телеграф" склав для читачів добірку анекдотів про ранок.