У джинсах спекотно, у шортах холодно. Літо…: позитивні жарти про саму теплу пору року
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Українці навіть під час війни знайдуть привід для сміху. Звичайно, в мережі зараз можна знайти багато жартів про смерть кривавого диктатора путіна, про невдачі російських окупантів або непросту долю "простих росіян", але не забуває народ і про теми, які не втрачають актуальності. Наприклад, про це літо.
"Телеграф" підготував нову порцію кумедних анекдотів. Читаємо та сміємося!
Холодно, блін! Востаннє такий липень у нас був минулого жовтня…
Бабуся діду:
- Діти дзвонили, перепрошували, що влітку не допомогли з городом. Просять щось передати.
Дід:
- Передай їм привіт!
Якщо тобі самотньо цього літа, не засмучуйся.
Літо скоро закінчиться і тобі буде самотньо восени.
Літо — це така пора року, коли неможливо відкрити вікно в автобусі, яке неможливо було закрити взимку.
- Ти обіцяв одружитися зі мною цього літа!
- Давай будемо чесні, хіба це літо?…
Щоб ваш настрій і надалі залишався веселим та позитивним, "Телеграф" склав для читачів добірку анекдотів про ранок.