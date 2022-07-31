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Чим холодильник відрізняється від російського окупанта?.. Холодильник служить довше: смішні анекдоти на злобу дня

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Чим холодильник відрізняється від російського окупанта?.. Холодильник служить довше: смішні анекдоти на злобу дня Новина оновлена 31 липня 2022, 09:05

Поки ЗСУ стіною стоїть за Україну, решта українців захищає моральний стан своїх земляків.

Щоб не збожеволіти від новин, українці активно жартують. І варто відзначити, що це чудовий лайфхак, адже гумор допомагає підтримувати бойовий настрій, а також відволікає від негативних думок. До того ж деякі анекдоти вселяють віру в те, що все обов’язково буде добре. У мережі вже набралося безліч анекдотів про путіна та росіян, а також жартів про дурість російських військових, проте на цьому приколи не закінчуються, і з кожним днем їх ставатиме дедалі більше.

"Телеграф" зібрав найсмішніші "результати" народної творчості з мережі. Вашій увазі — анекдоти, мем і смішні картинки про росію, росіян та їх "фюрера". А також трохи позитивних жартів про українців та їхню волю до перемоги.

Анекдоты про россиян и россию - как выглядят договора с оккупантами
Анекдоты про россиян и россию - шутки про Химарсы
Анекдоты про россиян и россию - шутки про Лаврова
Анекдоты про россиян и россию - шутки про Аноновский мост
Анекдоты про россиян и россию - шутки про российчкую символику
Анекдоты про россиян и россию - прикол про лаврова
Приколы про курс доллара в Украине
Приколы про путина
Шутки про россиян
Анекдоты про россиян и россию - приколы про Химарсы
Анекдоты про россиян и россию - шутки про сериал Кадеты
Анекдоты про ракеты
Анекдоты про россиян и россию - шутка про холодильник
Приколы про курс доллара
Приколы про Крымский мост
Приколы про Москву

Щоб ваш настрій і надалі залишався веселим та позитивним, "Телеграф" склав для читачів ще кілька добірок жартів про санкції в росії та смерть путіна.

Теги:
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