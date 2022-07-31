Чим холодильник відрізняється від російського окупанта?.. Холодильник служить довше: смішні анекдоти на злобу дня

Щоб не збожеволіти від новин, українці активно жартують. І варто відзначити, що це чудовий лайфхак, адже гумор допомагає підтримувати бойовий настрій, а також відволікає від негативних думок. До того ж деякі анекдоти вселяють віру в те, що все обов’язково буде добре. У мережі вже набралося безліч анекдотів про путіна та росіян, а також жартів про дурість російських військових, проте на цьому приколи не закінчуються, і з кожним днем їх ставатиме дедалі більше.

"Телеграф" зібрав найсмішніші "результати" народної творчості з мережі. Вашій увазі — анекдоти, мем і смішні картинки про росію, росіян та їх "фюрера". А також трохи позитивних жартів про українців та їхню волю до перемоги.

Щоб ваш настрій і надалі залишався веселим та позитивним, "Телеграф" склав для читачів ще кілька добірок жартів про санкції в росії та смерть путіна.