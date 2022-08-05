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Я людина проста — побачив таргана, зібрав речі, переїхав: веселі жарти про набридливих шкідників

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Я людина проста — побачив таргана, зібрав речі, переїхав: веселі жарти про набридливих шкідників Новина оновлена 05 серпня 2022, 10:38

Українці — це 100% найпозитивніша нація у світі

Гумор — це відмінний "засіб" від смутку, а також непоганий варіант, як розрядити обстановку і уникнути незручних пауз у розмові. Головне знати коли, що і про що пожартувати, щоб отримати максимально позитивний результат, а не навпаки. Невдало підібраний жарт може навіть образити. І навіть попри те, що українці останнім часом здебільшого жартують про росію та про дурість російських солдатів, ми вирішили вдосконалити ваші "знання" жартів та анекдотів на різну тематику.

"Телеграф" пропонує вам трохи посміятися з кумедних анекдотів і приколів про набридливих шкідників, які люблять поселятися в квартирах — про тарганів.

Коли вранці чистила зуби, у раковину впав тарган. З одного боку, я розуміла, що він упав зі стелі, але в той же час з’явилося якесь відчуття, що в голові їм уже тісно.

Анекдоти про тарганів - А ви знаєте, що у неохайних тарганів у кімнаті заводяться студенти?

Насправді таргани дуже скромні та ввічливі комахи. Коли ви вночі заходите на кухню і вмикаєте світло, вони, як культурні та добре виховані істоти, відразу ж починають соромитися і тікають, щоб не заважати вам жерти!

Анекдоти про тарганів - Якщо світло на кухні вмикати-вимикати кожні 5 секунд, то таргани помруть від човникового бігу туди-назад.

— Підсудний, навіщо ви отруїли сусідів?

— В анотації до препарату було написано, що травити тарганів ефективніше разом із сусідами.

Анекдоти про тарганів - Таргани — це перше, що приходить мені у голову...

Їдальня, кафе, ресторан — кар’єрні сходи таргана.

Довго не був удома. У тарганів почалися голодні обмороки

Щоб ваш настрій і надалі залишався веселим та позитивним, "Телеграф" склав для читачів добірку анекдотів про їжу.

Теги:
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