Рус

Сучасне рабство — це коли ти з батьками на дачі: прикольні жарти про "предків"

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
Дата публікації
Читать на русском
Автор
81
Сучасне рабство — це коли ти з батьками на дачі: прикольні жарти про "предків" Новина оновлена 06 серпня 2022, 09:37

Свіжа порція найсмішніших жартів про батьків на сайті "Телеграф"

Поки українські герої захищають країну від путінських солдатів, українці тримають "гумористичний фронт" і намагаються підбадьорювати себе та навколишніх анекдотами, мемами та смішними картинками.

Гумор — це надійний щит для нашого мозку від негативу, тому ми продовжуємо дарувати позитивні емоції своїм читачам. "Телеграф" склав добірку прикольних анекдотів про батьків.

Пішла від чоловіка до батьків. Щоранку перед роботою мама готує мені сніданок, а тато прогріває мою машину. Заміж більше не піду…

анекдот про батьків

Розлучаються батьки маленької Маші та запитують доньку:

- Скажи, з ким би ти хотіла жити?

- А у кого залишиться телевізор?

анекдот про батьків

- Твої батьки випадково не школярі?

- Ні

- Тоді чому їм завтра до школи?

- Тамаро Миколаївно, ну не треба батьків викликати…

анекдот про батьків

Бабуся зайшла відвідати внучку, питає:

- Внучечко, а ти батькам допомагаєш?

- Допомагаю бабуся! Ось я сьогодні зробила зачіску, манікюр, одягла нову сукню і зараз піду шукати їм зятя.

анекдот про батьків

Боюся померти якоюсь таємничою смертю. Бо мої батьки підуть на "Битву екстрасенсів", де їм розкажуть про мене всю х**ню.

Щоб ваш настрій і надалі залишався веселим та позитивним, "Телеграф" склав для читачів добірку анекдотів про тварин.

Теги:
#Діти #Батьки #Жарти #Гумор #Анекдоти