Сучасне рабство — це коли ти з батьками на дачі: прикольні жарти про "предків"

Свіжа порція найсмішніших жартів про батьків на сайті "Телеграф"

Поки українські герої захищають країну від путінських солдатів, українці тримають "гумористичний фронт" і намагаються підбадьорювати себе та навколишніх анекдотами, мемами та смішними картинками.

Гумор — це надійний щит для нашого мозку від негативу, тому ми продовжуємо дарувати позитивні емоції своїм читачам. "Телеграф" склав добірку прикольних анекдотів про батьків.

Пішла від чоловіка до батьків. Щоранку перед роботою мама готує мені сніданок, а тато прогріває мою машину. Заміж більше не піду…

Розлучаються батьки маленької Маші та запитують доньку: - Скажи, з ким би ти хотіла жити? - А у кого залишиться телевізор?

- Твої батьки випадково не школярі? - Ні - Тоді чому їм завтра до школи? - Тамаро Миколаївно, ну не треба батьків викликати…

Бабуся зайшла відвідати внучку, питає: - Внучечко, а ти батькам допомагаєш? - Допомагаю бабуся! Ось я сьогодні зробила зачіску, манікюр, одягла нову сукню і зараз піду шукати їм зятя.

Боюся померти якоюсь таємничою смертю. Бо мої батьки підуть на "Битву екстрасенсів", де їм розкажуть про мене всю х**ню.

Щоб ваш настрій і надалі залишався веселим та позитивним, "Телеграф" склав для читачів добірку анекдотів про тварин.