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Який найстрашніший сон холостяка? — Прокинутися одруженим! Анекдоти для гарного настрою

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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Який найстрашніший сон холостяка? — Прокинутися одруженим! Анекдоти для гарного настрою

Нехай ваш день буде наповнений позитивом з нашими свіжими жартами

Будьте весь день на позитивній ноті! "Телеграф" ділиться порцією кумедних анекдотів і жартів про неодружених чоловіків, прочитавши які ви будете сміятися до сліз.

Зі щоденника холостяка:

- Помив підлогу, витер пил, помив посуд, почистив ванну та туалет, приготував вечерю. Хочеться одружитися з собою…

анекдот про холостяка

Холостяк розповідає:

- Раніше на весіллях бабусі пиряли мене пальцем у ребра та питали "Ти наступний?". Вони перестали це робити, коли я їх питав те саме на похоронах.

анекдот про холостяка

— Якщо у квартирі холостяка у ванній кімнаті лежать 6 зубних щіток, що б це означало?

— Значить, у неділю він зуби не чистить.

анекдот про холостяка

- Чому ви не одружуєтеся? — спитав хлопець старого холостяка.

- Бачиш, — відповів той, — коли я був молодий, то вирішив не одружуватися доти, доки не зустріну ідеальної жінки. Пройшло багато років, і я зустрів таку жінку. Але виявилося, що вона шукає ідеального чоловіка.

анекдот про холостяка

Міркують два холостяки:

- Ти знаєш, немає жодного сенсу в цих книгах про смачну та здорову їжу.

- Чому?

- Я минулого тижня намагався щось приготувати і не зміг — кожен рецепт починається з одного й того ж: - Візьміть чисту тарілку!

Щоб ваш настрій і надалі залишався веселим та позитивним, "Телеграф" склав для читачів добірку анекдотів про тарганів.

Теги:
#Жарти #Гумор #Анекдоти