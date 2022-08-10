Який найстрашніший сон холостяка? — Прокинутися одруженим! Анекдоти для гарного настрою
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Будьте весь день на позитивній ноті! "Телеграф" ділиться порцією кумедних анекдотів і жартів про неодружених чоловіків, прочитавши які ви будете сміятися до сліз.
Зі щоденника холостяка:
- Помив підлогу, витер пил, помив посуд, почистив ванну та туалет, приготував вечерю. Хочеться одружитися з собою…
Холостяк розповідає:
- Раніше на весіллях бабусі пиряли мене пальцем у ребра та питали "Ти наступний?". Вони перестали це робити, коли я їх питав те саме на похоронах.
— Якщо у квартирі холостяка у ванній кімнаті лежать 6 зубних щіток, що б це означало?
— Значить, у неділю він зуби не чистить.
- Чому ви не одружуєтеся? — спитав хлопець старого холостяка.
- Бачиш, — відповів той, — коли я був молодий, то вирішив не одружуватися доти, доки не зустріну ідеальної жінки. Пройшло багато років, і я зустрів таку жінку. Але виявилося, що вона шукає ідеального чоловіка.
Міркують два холостяки:
- Ти знаєш, немає жодного сенсу в цих книгах про смачну та здорову їжу.
- Чому?
- Я минулого тижня намагався щось приготувати і не зміг — кожен рецепт починається з одного й того ж: - Візьміть чисту тарілку!
Щоб ваш настрій і надалі залишався веселим та позитивним, "Телеграф" склав для читачів добірку анекдотів про тарганів.