Набридло сидіти без грошей? Приляж: смішні анекдоти про фінанси

За останні місяці гумор українців трохи змінився, і на це є усім відомі причини. Останнім часом найбільш "трендовими" в мережі вважаються жарти про смерть кривавого диктатора путіна, про невдачі російських окупантів або непросту долю "простих росіян", проте не забуває народ і про "вічні" теми, які не дають спокою. Наприклад про гроші.

"Телеграф" вирішив підняти настрій усім своїм читачам, щоб ми в черговий раз не забували про прості життєві дрібниці, які оточують нас усюди. Читайте смішні жарти про гроші та посміхайтеся.

Гроші у твоєму гаманці – не твої! Просто настала твоя черга їх витратити. Але лише один раз.

Поки я думав, куди витратити гроші, вони кудись усе витратилися.

Всупереч усім законам фізики чим гаманець важчий, тим з ним таки легше.

Іноді достатньо всього одного простого, теплого та доброго зарахування грошей на картку, щоб весь день ходити з усмішкою на обличчі.

Щоб ваш настрій і надалі залишався веселим та позитивним, "Телеграф" склав для читачів добірку анекдотів про тварин.