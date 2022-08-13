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Набридло сидіти без грошей? Приляж: смішні анекдоти про фінанси

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Набридло сидіти без грошей? Приляж: смішні анекдоти про фінанси Новина оновлена 13 серпня 2022, 09:31

Хороше почуття гумору – це завжди ознака доброї людини.

За останні місяці гумор українців трохи змінився, і на це є усім відомі причини. Останнім часом найбільш "трендовими" в мережі вважаються жарти про смерть кривавого диктатора путіна, про невдачі російських окупантів або непросту долю "простих росіян", проте не забуває народ і про "вічні" теми, які не дають спокою. Наприклад про гроші.

"Телеграф" вирішив підняти настрій усім своїм читачам, щоб ми в черговий раз не забували про прості життєві дрібниці, які оточують нас усюди. Читайте смішні жарти про гроші та посміхайтеся.

Гроші у твоєму гаманці – не твої! Просто настала твоя черга їх витратити. Але лише один раз.

Анекдоти про гроші - Якщо на бажання не вистачає грошей, то це мрія!

Поки я думав, куди витратити гроші, вони кудись усе витратилися.

Анекдоти про гроші - Хочу гроші-бумеранги: я їх витрачаю, витрачаю, а вони такі назад, назад.

Всупереч усім законам фізики чим гаманець важчий, тим з ним таки легше.

Анекдоти про гроші - Я застряг між "треба накопичувати гроші" і "один раз живемо".

Іноді достатньо всього одного простого, теплого та доброго зарахування грошей на картку, щоб весь день ходити з усмішкою на обличчі.

Анекдоти про гроші - Гроші псують людину. Особливо коли вони весь час в інших.

Щоб ваш настрій і надалі залишався веселим та позитивним, "Телеграф" склав для читачів добірку анекдотів про тварин.

Теги:
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