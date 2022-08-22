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На жаль, точніше про завтрашню погоду ми дізнаємося лише післязавтра: смішні жарти про синоптиків

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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На жаль, точніше про завтрашню погоду ми дізнаємося лише післязавтра: смішні жарти про синоптиків Новина оновлена 22 серпня 2022, 09:28

Читайте веселі жарти та піднімайте собі настрій разом з нами!

Попри те, що в країні йде повномасштабна війна, наш народ не втрачає свого оптимізму та продовжує жартувати. "Телеграф" також підхопив таку тенденцію, і продовжує дарувати позитивні емоції своїм читачам завдяки жартам, приколам та анекдотам.

Ми склали добірку прикольних анекдотів про синоптиків та прогноз погоди, які часто "дуже точні".

Люди постійно скаржаться на погоду. Вам, якщо чесно, не догодиш. Нині хоча б сніг не йде. Уявіть, як розчищати сніг у таку спеку!

Анекдот про погоду

Через цю погоду взагалі нічого робити не хочеться. Не те щоб до цього я щось хотів робити, але зараз прямо взагалі не хочеться.

Анекдот про погоду

У нас вдома останнім часом була така спека, що я нарешті не витримав і поставив кондиціонер. І знаєте, допомогло — з наступного дня почалися дощі, похолоднішало.

Анекдот про погоду

З ранку був такий туман, що довелося вийти на подвір’я і розвернути собаку мордою до хвіртки, а то вона гавкала на дім.

Анекдот про погоду

Щоб ваш настрій і надалі залишався веселим та позитивним, "Телеграф" склав для читачів добірку анекдотів про тварин.

Теги:
#Сміх #Гумор #Позитив #Анекдот #Анекдоти #Смішні анекдоти #Веселі анекдоти #Анекдот дня