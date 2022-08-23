Рус

Жінки здатні на все! Багато хто просто соромиться…: гуморні анекдоти про представниць прекрасної статі

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
Дата публікації
Читать на русском
Автор
224
Жінки здатні на все! Багато хто просто соромиться…: гуморні анекдоти про представниць прекрасної статі Новина оновлена 23 серпня 2022, 09:43

Ці жарти подарують вам чудовий настрій на цілий день

Позитивна добірка анекдотів про дівчат та жінок від "Телеграфу" подарує вам заряд бадьорості та гарного настрою. Посмійтеся разом з нами цього вівторка!

- Тобі подобаються дівчата з коротким волоссям?

- Звісно.

- І вони не здаються надто мужніми?

- Що за дурні питання, Ігорю?

- Я Оля.

анекдот про дівчат і дієту

Бійся гарної жінки, ще більше бійся гарної і самотньої, а якщо вона красива, самотня і скривджена, краще одразу прикинься мертвим…

анекдот про жінок

Чоловік пішов у магазин по хліб — він прийде з хлібом. Жінка пішла: вона принесе йогурт, печиво, чай, молоко, фрукти та, можливо, навіть хліб.

анекдот про подруг

"До такого мене в інституті не готували" — сказав серпентолог, звільняючись із жіночого офісного колективу.

анекдот про дівчину

- Уявляєш, Сара дала в газету оголошення "Зріла жінка готова внести тепло і світло у твоє життя".

- І що, багато пропозицій?

- Тільки одне. Від місцевої електростанції.

Щоб ваш настрій і надалі залишався веселим та позитивним, "Телеграф" склав для читачів добірку анекдотів про сватів.

Теги:
#Жарти #Гумор #Анекдоти