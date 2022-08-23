Жінки здатні на все! Багато хто просто соромиться…: гуморні анекдоти про представниць прекрасної статі
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Позитивна добірка анекдотів про дівчат та жінок від "Телеграфу" подарує вам заряд бадьорості та гарного настрою. Посмійтеся разом з нами цього вівторка!
- Тобі подобаються дівчата з коротким волоссям?
- Звісно.
- І вони не здаються надто мужніми?
- Що за дурні питання, Ігорю?
- Я Оля.
Бійся гарної жінки, ще більше бійся гарної і самотньої, а якщо вона красива, самотня і скривджена, краще одразу прикинься мертвим…
Чоловік пішов у магазин по хліб — він прийде з хлібом. Жінка пішла: вона принесе йогурт, печиво, чай, молоко, фрукти та, можливо, навіть хліб.
"До такого мене в інституті не готували" — сказав серпентолог, звільняючись із жіночого офісного колективу.
- Уявляєш, Сара дала в газету оголошення "Зріла жінка готова внести тепло і світло у твоє життя".
- І що, багато пропозицій?
- Тільки одне. Від місцевої електростанції.
Щоб ваш настрій і надалі залишався веселим та позитивним, "Телеграф" склав для читачів добірку анекдотів про сватів.