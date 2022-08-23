Жінки здатні на все! Багато хто просто соромиться…: гуморні анекдоти про представниць прекрасної статі

Ці жарти подарують вам чудовий настрій на цілий день

Позитивна добірка анекдотів про дівчат та жінок від "Телеграфу" подарує вам заряд бадьорості та гарного настрою. Посмійтеся разом з нами цього вівторка!

- Тобі подобаються дівчата з коротким волоссям? - Звісно. - І вони не здаються надто мужніми? - Що за дурні питання, Ігорю? - Я Оля.

Бійся гарної жінки, ще більше бійся гарної і самотньої, а якщо вона красива, самотня і скривджена, краще одразу прикинься мертвим…

Чоловік пішов у магазин по хліб — він прийде з хлібом. Жінка пішла: вона принесе йогурт, печиво, чай, молоко, фрукти та, можливо, навіть хліб.

"До такого мене в інституті не готували" — сказав серпентолог, звільняючись із жіночого офісного колективу.

- Уявляєш, Сара дала в газету оголошення "Зріла жінка готова внести тепло і світло у твоє життя". - І що, багато пропозицій? - Тільки одне. Від місцевої електростанції.

Щоб ваш настрій і надалі залишався веселим та позитивним, "Телеграф" склав для читачів добірку анекдотів про сватів.