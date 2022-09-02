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Ніщо так не зближує людей, як один варіант на екзамені: гуморні анекдоти про студентів в цей день

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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Автор
Ніщо так не зближує людей, як один варіант на екзамені: гуморні анекдоти про студентів в цей день Новина оновлена 02 вересня 2022, 09:35

Читайте веселі жарти та піднімайте собі настрій разом з нами

Попри те, що в країні йде повномасштабна війна, наш народ не втрачає свого оптимізму та продовжує жартувати. "Телеграф" також підхопив таку тенденцію, і продовжує дарувати позитивні емоції своїм читачам завдяки жартам не тільки на військову тематику.

Ми склали добірку прикольних анекдотів про студентів та їхнє безтурботне життя, які посміхнуть вас в цю п'ятницю.

Два студенти після іспиту розмовляють:

- На скільки здав?

- На четвірку. Спочатку думав на п’ятірку здати, а потім вирішив — здам краще на чотири, а на решту грошей пива куплю.

анекдот про студентів

Якщо написати шпаргалку олівцем на грошовій купюрі, то спроба відібрати шпаргалку у студента виглядатиме як хабар.

анекдот про іспит

Викладач літератури питає студентку:

- Якби вам випала нагода поспілкуватися з якимось письменником, живим чи мертвим, якого б ви вибрали?

- Мабуть, живого…

анекдот про студента

Через кілька років викладач зустрічає свого колишнього студента:

- Чи достатньо для тебе знань, здобутих в інституті?

- Знань достатньо, тільки грошей не вистачає.

анекдот про професора

Лежать студенти в кімнаті, їсти хочуть — страшно. Один з них, занюхавши повітря, каже:

- Хлопці! Шашликом пахне!

Інший повертаючись:

- А ти муху з цигарки зжени!

Щоб ваш настрій і надалі залишався веселим та позитивним, "Телеграф" склав для читачів добірку анекдотів про Володьку.

Теги:
#Студенти #Жарти #Гумор #Анекдоти #Студентство