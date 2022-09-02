Ніщо так не зближує людей, як один варіант на екзамені: гуморні анекдоти про студентів в цей день

Читайте веселі жарти та піднімайте собі настрій разом з нами

Попри те, що в країні йде повномасштабна війна, наш народ не втрачає свого оптимізму та продовжує жартувати. "Телеграф" також підхопив таку тенденцію, і продовжує дарувати позитивні емоції своїм читачам завдяки жартам не тільки на військову тематику.

Ми склали добірку прикольних анекдотів про студентів та їхнє безтурботне життя, які посміхнуть вас в цю п'ятницю.

Два студенти після іспиту розмовляють: - На скільки здав? - На четвірку. Спочатку думав на п’ятірку здати, а потім вирішив — здам краще на чотири, а на решту грошей пива куплю.

Якщо написати шпаргалку олівцем на грошовій купюрі, то спроба відібрати шпаргалку у студента виглядатиме як хабар.

Викладач літератури питає студентку: - Якби вам випала нагода поспілкуватися з якимось письменником, живим чи мертвим, якого б ви вибрали? - Мабуть, живого…

Через кілька років викладач зустрічає свого колишнього студента: - Чи достатньо для тебе знань, здобутих в інституті? - Знань достатньо, тільки грошей не вистачає.

Лежать студенти в кімнаті, їсти хочуть — страшно. Один з них, занюхавши повітря, каже: - Хлопці! Шашликом пахне! Інший повертаючись: - А ти муху з цигарки зжени!

Щоб ваш настрій і надалі залишався веселим та позитивним, "Телеграф" склав для читачів добірку анекдотів про Володьку.