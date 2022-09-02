Ніщо так не зближує людей, як один варіант на екзамені: гуморні анекдоти про студентів в цей день
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Попри те, що в країні йде повномасштабна війна, наш народ не втрачає свого оптимізму та продовжує жартувати. "Телеграф" також підхопив таку тенденцію, і продовжує дарувати позитивні емоції своїм читачам завдяки жартам не тільки на військову тематику.
Ми склали добірку прикольних анекдотів про студентів та їхнє безтурботне життя, які посміхнуть вас в цю п'ятницю.
Два студенти після іспиту розмовляють:
- На скільки здав?
- На четвірку. Спочатку думав на п’ятірку здати, а потім вирішив — здам краще на чотири, а на решту грошей пива куплю.
Якщо написати шпаргалку олівцем на грошовій купюрі, то спроба відібрати шпаргалку у студента виглядатиме як хабар.
Викладач літератури питає студентку:
- Якби вам випала нагода поспілкуватися з якимось письменником, живим чи мертвим, якого б ви вибрали?
- Мабуть, живого…
Через кілька років викладач зустрічає свого колишнього студента:
- Чи достатньо для тебе знань, здобутих в інституті?
- Знань достатньо, тільки грошей не вистачає.
Лежать студенти в кімнаті, їсти хочуть — страшно. Один з них, занюхавши повітря, каже:
- Хлопці! Шашликом пахне!
Інший повертаючись:
- А ти муху з цигарки зжени!
Щоб ваш настрій і надалі залишався веселим та позитивним, "Телеграф" склав для читачів добірку анекдотів про Володьку.