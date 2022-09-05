Дай людині рибу, і вона наїсться. Дай людині вудку, і вона нажереться: смішні анекдоти для ваших усмішок

Смішна добірка нових жартів про рибалок для вашої посмішки

Прикольні анекдоти, які подарують нашим читачам піднесений настрій та посмішки цього дня. Нова вибірка гуморних жартів про рибалку від "Телеграфу".

П’яні рибалки вночі спіймали русалку. На ранок виявилося, що це сом, і всім стало смішно і трохи соромно…

Коли чоловік не може звалити із сім’ї у справах без дозволу, він стає рибалкою.

Два рибалки ловлять рибу. Один каже: - У рибальстві найголовніше — терпіння. - З ранку терплю, більше не можу, давай штопор!

- Ходили тут учора на рибалку з ночівлею. То Олексій, щоб з нами не пити, зашився... - Да ти що? - Уявляєш! У спальний мішок зсередини!

По телебаченню йде репортаж про юних рибалок. - Ось яку велику рибу спіймав! Вистачить собачці на юшку. Ще й бабусі лишиться.

Щоб ваш настрій і надалі залишався веселим та позитивним, "Телеграф" склав для читачів добірку анекдотів про студентів.