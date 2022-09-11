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Подруга нареченої на весіллі спіймала такий букет, що венерологи просто ахнули: веселі жарти, які посміхнуть

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Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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Подруга нареченої на весіллі спіймала такий букет, що венерологи просто ахнули: веселі жарти, які посміхнуть Новина оновлена 11 вересня 2022, 10:06

Завдяки гумору та жартам українці підбадьорюють себе та навколишніх

У цей непростий для українців час "Телеграф" вирішив підняти настрій. І попри те, що зараз більше уваги приділяється анекдотам на військову тематику, є й теми, актуальні в будь-який час.

Сьогодні "Телеграф" публікує для вас нову добірку анекдотів про весілля та наречених, які обов’язково посміхнуть вас у цей дощовий та похмурий день. Читаємо та сміємося!

Весілля. Збирають наречену. Батько плаче. Мама штурхає його у бік:

- Цить! Хай тепер свати плачуть!

анекдот про шлюбну ніч

- Алло, мамо, якщо будеш вибирати нам ліжко на весілля, то вибирай трьохмісне!

- А чому трьохмісне?!

- Ти ж не залишиш свого сина одного з незнайомою жінкою!

анекдот про весілля

Напередодні весілля:

- Донечко, ну не виходь ти заміж за Васю! Ну, подивись ти на нього — сутулий, кульгавий, в окулярах…

- А мені красень і не потрібен.

- Та я не про те. Бідному хлопчині і так від життя дісталося…

анекдот про весілля

- Милий, після весілля я буду ділити з тобою всі прикрощі та турботи.

- Але у мене немає прикрощів і турбот.

- Я ж кажу: після весілля.

анекдот про нареченого і наречену

Мама інструктує доньку перед весіллям:

- Нехай він витратить більше грошей на твоє весілля!

- Але ж навіщо, мамо?

- Щоб потім йому було шкода з тобою розлучатися!

Щоб ваш настрій і надалі залишався веселим та позитивним, "Телеграф" склав для читачів добірку жартів про Адама та Єву.

Теги:
#Весілля #Жарти #Гумор #Анекдоти