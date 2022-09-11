Подруга нареченої на весіллі спіймала такий букет, що венерологи просто ахнули: веселі жарти, які посміхнуть

Завдяки гумору та жартам українці підбадьорюють себе та навколишніх

У цей непростий для українців час "Телеграф" вирішив підняти настрій. І попри те, що зараз більше уваги приділяється анекдотам на військову тематику, є й теми, актуальні в будь-який час.

Сьогодні "Телеграф" публікує для вас нову добірку анекдотів про весілля та наречених, які обов’язково посміхнуть вас у цей дощовий та похмурий день. Читаємо та сміємося!

Весілля. Збирають наречену. Батько плаче. Мама штурхає його у бік: - Цить! Хай тепер свати плачуть!

- Алло, мамо, якщо будеш вибирати нам ліжко на весілля, то вибирай трьохмісне! - А чому трьохмісне?! - Ти ж не залишиш свого сина одного з незнайомою жінкою!

Напередодні весілля: - Донечко, ну не виходь ти заміж за Васю! Ну, подивись ти на нього — сутулий, кульгавий, в окулярах… - А мені красень і не потрібен. - Та я не про те. Бідному хлопчині і так від життя дісталося…

- Милий, після весілля я буду ділити з тобою всі прикрощі та турботи. - Але у мене немає прикрощів і турбот. - Я ж кажу: після весілля.

Мама інструктує доньку перед весіллям: - Нехай він витратить більше грошей на твоє весілля! - Але ж навіщо, мамо? - Щоб потім йому було шкода з тобою розлучатися!

Щоб ваш настрій і надалі залишався веселим та позитивним, "Телеграф" склав для читачів добірку жартів про Адама та Єву.