Подруга нареченої на весіллі спіймала такий букет, що венерологи просто ахнули: веселі жарти, які посміхнуть
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У цей непростий для українців час "Телеграф" вирішив підняти настрій. І попри те, що зараз більше уваги приділяється анекдотам на військову тематику, є й теми, актуальні в будь-який час.
Сьогодні "Телеграф" публікує для вас нову добірку анекдотів про весілля та наречених, які обов’язково посміхнуть вас у цей дощовий та похмурий день. Читаємо та сміємося!
Весілля. Збирають наречену. Батько плаче. Мама штурхає його у бік:
- Цить! Хай тепер свати плачуть!
- Алло, мамо, якщо будеш вибирати нам ліжко на весілля, то вибирай трьохмісне!
- А чому трьохмісне?!
- Ти ж не залишиш свого сина одного з незнайомою жінкою!
Напередодні весілля:
- Донечко, ну не виходь ти заміж за Васю! Ну, подивись ти на нього — сутулий, кульгавий, в окулярах…
- А мені красень і не потрібен.
- Та я не про те. Бідному хлопчині і так від життя дісталося…
- Милий, після весілля я буду ділити з тобою всі прикрощі та турботи.
- Але у мене немає прикрощів і турбот.
- Я ж кажу: після весілля.
Мама інструктує доньку перед весіллям:
- Нехай він витратить більше грошей на твоє весілля!
- Але ж навіщо, мамо?
- Щоб потім йому було шкода з тобою розлучатися!
Щоб ваш настрій і надалі залишався веселим та позитивним, "Телеграф" склав для читачів добірку жартів про Адама та Єву.