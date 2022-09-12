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У дитинстві троє поросят хотіли стати космонафтом, космоніфтом та космонуфтом: веселі жарти про казки

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Автор
У дитинстві троє поросят хотіли стати космонафтом, космоніфтом та космонуфтом: веселі жарти про казки Новина оновлена 12 вересня 2022, 09:21

Свіжа порція найсмішніших жартів для підняття настрою.

Щоб ви не сумували цього холодного і дощового осіннього дня, "Телеграф" вирішив привнести в нього трохи світла і позитиву. Ми підготували для вас нову порцію анекдотів про улюблені мультфільми, казки та їхніх героїв, які точно подарують вам посмішку та гарний настрій.

Один британський вчений винайшов машину часу, але користується нею лише для того, щоб вирушати в минуле та підказувати авторам "Сімпсонів" сценарні ходи.

Анекдоти про мультики та казки — - Шалом! - сказав Сірий Вовк. — Уф-ф-ф… Здається, пронесло, — видихнуло троє поросят.

Мені близька модель поведінки Аліси у Країні Чудес. Та рандомно їла та пила, сподіваючись, що це магічним чином вирішить її проблеми.

Анекдоти про мультики та казки — Попелюшка, Білосніжка та Спляча красуня вийшли заміж за принца, і тільки Белль змирилася з неминучим і одразу вибрала чудовисько.

Ми всією родиною дивилися "Шрека", і коли Фіона перетворилася з жінки на людожерку, моя дворічна донька показала пальцем у телевізор і сказала: "О, тепер вона мама!"

Анекдоти про мультики та казки — А якщо Лунтік — це позашлюбний син Ніла Армстронга?

Жили-були дід та баба і була в них Курочка-ряба. І знесла вона яєчко, не просте, не золоте, а в цятку. Дід думав-думав, баба думала-думала, а півень пішов — і індику морду набив.

Анекдоти про мультики та казки — Народила хатинка на курячих лапах чотирьох хатинчат і каже: - Більше я до лісу задом не повернуся!

Щоб ваш настрій і надалі залишався веселим та позитивним, "Телеграф" склав для читачів добірку анекдотів про тварин.

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