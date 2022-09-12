У дитинстві троє поросят хотіли стати космонафтом, космоніфтом та космонуфтом: веселі жарти про казки

Щоб ви не сумували цього холодного і дощового осіннього дня, "Телеграф" вирішив привнести в нього трохи світла і позитиву. Ми підготували для вас нову порцію анекдотів про улюблені мультфільми, казки та їхніх героїв, які точно подарують вам посмішку та гарний настрій.

Один британський вчений винайшов машину часу, але користується нею лише для того, щоб вирушати в минуле та підказувати авторам "Сімпсонів" сценарні ходи.

Мені близька модель поведінки Аліси у Країні Чудес. Та рандомно їла та пила, сподіваючись, що це магічним чином вирішить її проблеми.

Ми всією родиною дивилися "Шрека", і коли Фіона перетворилася з жінки на людожерку, моя дворічна донька показала пальцем у телевізор і сказала: "О, тепер вона мама!"

Жили-були дід та баба і була в них Курочка-ряба. І знесла вона яєчко, не просте, не золоте, а в цятку. Дід думав-думав, баба думала-думала, а півень пішов — і індику морду набив.

Щоб ваш настрій і надалі залишався веселим та позитивним, "Телеграф" склав для читачів добірку анекдотів про тварин.