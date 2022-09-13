Віддам тещу заміж. Можлива доплата чи обмін: веселі анекдоти про другу маму та зятя
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Нехай ваш день, навіть такий хмарний і дощовий, буде сповнений позитивом, а настрій на 100% — веселим. "Телеграф" вирішив підняти його всім своїм читачам за допомогою анекдотів про прості життєві обставини, які оточують нас усюди. Читайте смішні жарти про тещ і зятів та посміхайтеся!
Прийшла теща. Питаю:
- Чим Вас, мамо, пригостити?
А вона:
- Стакан горілки, келих вина, чарку коньяку, фужер шампанського, пива і чай. Чай не міцний, у мене серце слабке!
На вулиці злива, блискавка. Тут стукіт у двері. Зять відкриває двері, а там теща стоїть. Зять:
- Мамо, ви що здуріли в таку погоду по вулиці ходити, швидко біжіть додому…
Автоінспектор:
- Чому ваша пасажирка не прив'язана ременем безпеки?
- Це не пасажирка. Це моя теща.
На змаганнях з метання молота один зі спортсменів каже іншому:
- Сьогодні мені треба постаратися, на трибуні сидить теща.
- Не старайся, все одно не докинеш.
- Мою тещу вчора вкусила собака.
- Ну, і як себе почуває теща?
- Теща добре, а ось собака здохла.
Щоб ваш настрій і надалі залишався веселим та позитивним, "Телеграф" склав для читачів добірку анекдотів про гроші.