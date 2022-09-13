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Віддам тещу заміж. Можлива доплата чи обмін: веселі анекдоти про другу маму та зятя

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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Автор
Віддам тещу заміж. Можлива доплата чи обмін: веселі анекдоти про другу маму та зятя Новина оновлена 13 вересня 2022, 09:41

Завдяки гумору та жартам українці підбадьорюють себе та навколишніх

Нехай ваш день, навіть такий хмарний і дощовий, буде сповнений позитивом, а настрій на 100% — веселим. "Телеграф" вирішив підняти його всім своїм читачам за допомогою анекдотів про прості життєві обставини, які оточують нас усюди. Читайте смішні жарти про тещ і зятів та посміхайтеся!

Прийшла теща. Питаю:

- Чим Вас, мамо, пригостити?

А вона:

- Стакан горілки, келих вина, чарку коньяку, фужер шампанського, пива і чай. Чай не міцний, у мене серце слабке!

анекдот про тещу и зятя

На вулиці злива, блискавка. Тут стукіт у двері. Зять відкриває двері, а там теща стоїть. Зять:

- Мамо, ви що здуріли в таку погоду по вулиці ходити, швидко біжіть додому…

анекдот про тещу и зятя

Автоінспектор:

- Чому ваша пасажирка не прив'язана ременем безпеки?

- Це не пасажирка. Це моя теща.

анекдот про тещу и зятя

На змаганнях з метання молота один зі спортсменів каже іншому:

- Сьогодні мені треба постаратися, на трибуні сидить теща.

- Не старайся, все одно не докинеш.

анекдот про тещу и зятя

- Мою тещу вчора вкусила собака.

- Ну, і як себе почуває теща?

- Теща добре, а ось собака здохла.

Щоб ваш настрій і надалі залишався веселим та позитивним, "Телеграф" склав для читачів добірку анекдотів про гроші.

Теги:
#Жарти #Гумор #Анекдоти