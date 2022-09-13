Віддам тещу заміж. Можлива доплата чи обмін: веселі анекдоти про другу маму та зятя

Завдяки гумору та жартам українці підбадьорюють себе та навколишніх

Нехай ваш день, навіть такий хмарний і дощовий, буде сповнений позитивом, а настрій на 100% — веселим. "Телеграф" вирішив підняти його всім своїм читачам за допомогою анекдотів про прості життєві обставини, які оточують нас усюди. Читайте смішні жарти про тещ і зятів та посміхайтеся!

Прийшла теща. Питаю: - Чим Вас, мамо, пригостити? А вона: - Стакан горілки, келих вина, чарку коньяку, фужер шампанського, пива і чай. Чай не міцний, у мене серце слабке!

На вулиці злива, блискавка. Тут стукіт у двері. Зять відкриває двері, а там теща стоїть. Зять: - Мамо, ви що здуріли в таку погоду по вулиці ходити, швидко біжіть додому…

Автоінспектор: - Чому ваша пасажирка не прив'язана ременем безпеки? - Це не пасажирка. Це моя теща.

На змаганнях з метання молота один зі спортсменів каже іншому: - Сьогодні мені треба постаратися, на трибуні сидить теща. - Не старайся, все одно не докинеш.

- Мою тещу вчора вкусила собака. - Ну, і як себе почуває теща? - Теща добре, а ось собака здохла.

Щоб ваш настрій і надалі залишався веселим та позитивним, "Телеграф" склав для читачів добірку анекдотів про гроші.