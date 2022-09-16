Ти пускаєш кота у своє життя, а він не хоче спати з тобою на дивані: смішні жарти про вусатих та хвостатих

Ці милі пухнастики досить міцно окупували весь інтернет.

Попри те, що більшість жартів зараз про недалекоглядність і смерть кривавого диктатора путіна, "вічні" теми про котиків ніколи не втрачають своєї актуальності. Ці милі тварини продовжують панувати в мережі та наших серцях.

"Телеграф" зібрав у цьому матеріалі найкращі анекдоти про котів і кішок, які на кілька хвилин повернуть нас у мирний час. Читайте та посміхайтеся!

Неймовірно, але факт. Тільки 10% людей вступають у дискусії зі своїми котами, решта 90%, слава богу, ще в здоровому глузді і просто прислухаються до їхніх порад.

Кажуть, що кішки та дресирування несумісні. Це не правда. Мій кіт видресував мене за два дні.

Депресія — це коли рано-вранці, встаючи на роботу, ти вмовляєш піти замість себе свого кота.

Моя кішка думає, що я живу у її будинку. А іноді в її поглядах я ловлю натяки, що мені час жити окремо.

Щоб ваш настрій і надалі залишався веселим та позитивним, "Телеграф" склав для читачів добірку анекдотів про Вовочку.