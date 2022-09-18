Чоловіки — як комарі: навесні і влітку не відіб’єшся, а восени — хоч би один покусав: смішні жарти про сильну половину людства

Попри те, що в країні триває повномасштабна війна, український народ продовжує жартувати. Мабуть, це в наших генах бути веселими та оптимістичними, і завжди знаходити привід над чим посміятися. Не посперечаєшся, що у воєнний час більшість актуальних жартів про смерть кривавого диктатора путіна, і невдачі російських окупантів, але є і "вічні" теми.

"Телеграф" вирішив підняти настрій усім своїм читачам із самого ранку, щоб позитив супроводжував вас цілий день. Читайте смішні анекдоти та жарти про сильну половину людства та посміхайтеся.

— Я своїй дружині обручку з діамантом подарував. Другий тиждень зі мною не розмовляє. - Чому?! — А така була умова…

Холостяк купив пральну посудомийку, мультиварку і робот-пилосос. Все. Шанси його одружити практично дорівнюють нулю.

Тяга до моделей у чоловіків формується з дитинства. Спочатку це моделі літаків, кораблів, машин.

Купив чоловік будинок зі штучним інтелектом. Вже через тиждень розумний будинок називав його худобою, а через місяць мужик сам мив посуд і прав шкарпетки, після чого йому вмикався футбол.

Щоб ваш настрій і надалі залишався веселим та позитивним, "Телеграф" склав для читачів добірку анекдотів про гроші.