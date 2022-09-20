Осінь — час змін. Час переходити з вина на глінтвейн: веселі жарти про золоту пору року

Наші веселі жарти та анекдоти не дадуть вам впасти в осінню депресію.

Попри те, що зараз більше уваги приділяється анекдотам на військову тематику, є й теми, актуальні у будь-яку пору року. А оскільки на календарі, та й на вулиці, вже розгулялася осінь — чому б про неї і не пожартувати.

У цьому матеріалі "Телеграф" зібрав найкращі анекдоти про осінь та холоди, які обов’язково піднімуть настрій усім без винятку.

— Чай — єдиний, хто тебе зігріватиме цієї осені. - А я так сподівався на ТЕЦ...

Осінь. Холодає. Жінки переходять на джинси із утепленими дірками на колінах.

Дзвінок на радіостанцію: - У моєї тещі у вересні день народження, їй виповнюється 85 років, у неї 4-х кімнатна квартира. Передайте, будь ласка, їй пісню "Остання осінь"

Вересень, це такий місяць, коли не зрозумієш, хто більша дурепа: та, яка ще в босоніжках, або та, яка вже в чоботях.

Щоб ваш настрій і надалі залишався веселим та позитивним, "Телеграф" склав для читачів добірку анекдотів про собак.