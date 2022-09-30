Прохання до батьків: роблячи дітей – доробляйте їх до кінця! Веселі жарти про найменших

Нехай у вас завжди буде гарний настрій!

Попри те, що більшість анекдотів зараз на військову тематику, є й "вічні" теми, актуальні в будь-яких обставинах. "Телеграф" підготував нову порцію кумедних анекдотів про дітей. Читаємо та сміємося!

— Анюто, ось тобі шоколадка, пригости дідуся та бабусю. — Бабусю пригощу, а дідусеві — ні! - Чому?! — Бабуся відмовиться, а дідусь, як завжди, відкусить!

— Дівчинко, підставляй ручки, я тобі цукерок насиплю! — А давайте краще татові! - Яка добра мила дівчинка! — Просто в тата більше руки!

Мати: — Як ти примудрився так згаятись? П’ятирічний син: — Я ж ближче до землі, ніж ти.

- Вовочка, з чого складається речення "На грядці ростуть морква, капуста, редиска"? - З овочів!

А щоб ваш настрій і надалі залишався веселим та позитивним, "Телеграф" склав для читачів добірку анекдотів про собак.