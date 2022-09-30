Прохання до батьків: роблячи дітей – доробляйте їх до кінця! Веселі жарти про найменших
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
- 696
Попри те, що більшість анекдотів зараз на військову тематику, є й "вічні" теми, актуальні в будь-яких обставинах. "Телеграф" підготував нову порцію кумедних анекдотів про дітей. Читаємо та сміємося!
— Анюто, ось тобі шоколадка, пригости дідуся та бабусю.
— Бабусю пригощу, а дідусеві — ні!
- Чому?!
— Бабуся відмовиться, а дідусь, як завжди, відкусить!
— Дівчинко, підставляй ручки, я тобі цукерок насиплю!
— А давайте краще татові!
- Яка добра мила дівчинка!
— Просто в тата більше руки!
Мати:
— Як ти примудрився так згаятись?
П’ятирічний син:
— Я ж ближче до землі, ніж ти.
- Вовочка, з чого складається речення "На грядці ростуть морква, капуста, редиска"?
- З овочів!
А щоб ваш настрій і надалі залишався веселим та позитивним, "Телеграф" склав для читачів добірку анекдотів про собак.