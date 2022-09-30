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Прохання до батьків: роблячи дітей – доробляйте їх до кінця! Веселі жарти про найменших

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Прохання до батьків: роблячи дітей – доробляйте їх до кінця! Веселі жарти про найменших Новина оновлена 30 вересня 2022, 10:37

Нехай у вас завжди буде гарний настрій!

Попри те, що більшість анекдотів зараз на військову тематику, є й "вічні" теми, актуальні в будь-яких обставинах. "Телеграф" підготував нову порцію кумедних анекдотів про дітей. Читаємо та сміємося!

— Анюто, ось тобі шоколадка, пригости дідуся та бабусю.

— Бабусю пригощу, а дідусеві — ні!

- Чому?!

— Бабуся відмовиться, а дідусь, як завжди, відкусить!

Анекдоти про дітей

— Дівчинко, підставляй ручки, я тобі цукерок насиплю!

— А давайте краще татові!

- Яка добра мила дівчинка!

— Просто в тата більше руки!

Приколи про домашнє завдання у школі

Мати:

— Як ти примудрився так згаятись?

П’ятирічний син:

— Я ж ближче до землі, ніж ти.

Анекдот про дітей та гусей

- Вовочка, з чого складається речення "На грядці ростуть морква, капуста, редиска"?

- З овочів!

Анекдот про дитину

А щоб ваш настрій і надалі залишався веселим та позитивним, "Телеграф" склав для читачів добірку анекдотів про собак.

Теги:
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