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Прийде навіть Сердючка: мережа вибухнула мемами про оргію на Щекавиці у Києві

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публікації
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Автор
Українці вигадали, що робити у разі ядерного удару Новина оновлена 30 вересня 2022, 11:37
Українці вигадали, що робити у разі ядерного удару

Зазначимо, що для проведення "заходу" у Telegram навіть створили спеціальний канал із однойменною назвою.

Після того, як російський диктатор володимир путін вкотре пригрозив ядерною зброєю, світ мільйонний раз переконався в тому, наскільки українці безстрашна і незламна нація, адже замість паніки в мережі посипалася величезна кількість різних приколів та мемів на цю тему. Щобільше, українці "вирішили" у разі ядерного вибуху зібратися на горі Щекавиця у Києві та провести велику оргію.

Зазначимо, що до такого флешмобу приєдналися також і зірки українського шоубізнесу. Наприклад, на сторінці Вєрки Сердючки в Інстаграм з’явився яскравий знімок, на якому позують дві людини лише у трусах. Головні убори — зірка та хустка, натякають, що це нібито сама Сердючка та її мама, яку грає актриса Інна Білоконь. Таким чином, артисти підтримали "ініціативу" киян.

"Ми майже на місці…" – підписала кадр Сердючка.

фото Серечки в Інстаграм

Судячи з коментарів, на гору Щекавиця також зібрався і відомий телеведучий та блогер Андрій Бєдняков. "Проходьте. Чекаю вас на рожевому простирадлі зліва від синього бідона з молоком", — написав він.

Андрій Бідняков зібрався на Щекавицю

Цією темою зацікавився і відомий кулінар Ектор Хіменес-Браво. На своїй сторінці в Інстаграм він поцікавився, чи візьмуть колумбійця на Щекавицю.

А ось кулінар Євген Клопотенко зголосився відповідати за меню на Щекавиці. У себе в соцмережах він опублікував пост, у якому поділився списком страв, які можна взяти із собою.

Також "Телеграф" зібрав для вас найприкольніші та смішніші приколи із соціальних мереж на тему оргії на Щекавиці в Києві. Підіймайте собі настрій разом із нами.

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Раніше "Телеграф" розповідав, чи вірить Зеленський у ядерний удар по Україні та які існують ризики.

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#Гумор #Меми #Приколи #Щекавиця