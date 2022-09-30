Прийде навіть Сердючка: мережа вибухнула мемами про оргію на Щекавиці у Києві

Зазначимо, що для проведення "заходу" у Telegram навіть створили спеціальний канал із однойменною назвою.

Після того, як російський диктатор володимир путін вкотре пригрозив ядерною зброєю, світ мільйонний раз переконався в тому, наскільки українці безстрашна і незламна нація, адже замість паніки в мережі посипалася величезна кількість різних приколів та мемів на цю тему. Щобільше, українці "вирішили" у разі ядерного вибуху зібратися на горі Щекавиця у Києві та провести велику оргію.

Зазначимо, що до такого флешмобу приєдналися також і зірки українського шоубізнесу. Наприклад, на сторінці Вєрки Сердючки в Інстаграм з’явився яскравий знімок, на якому позують дві людини лише у трусах. Головні убори — зірка та хустка, натякають, що це нібито сама Сердючка та її мама, яку грає актриса Інна Білоконь. Таким чином, артисти підтримали "ініціативу" киян.

"Ми майже на місці…" – підписала кадр Сердючка.

Судячи з коментарів, на гору Щекавиця також зібрався і відомий телеведучий та блогер Андрій Бєдняков. "Проходьте. Чекаю вас на рожевому простирадлі зліва від синього бідона з молоком", — написав він.

Цією темою зацікавився і відомий кулінар Ектор Хіменес-Браво. На своїй сторінці в Інстаграм він поцікавився, чи візьмуть колумбійця на Щекавицю.

А ось кулінар Євген Клопотенко зголосився відповідати за меню на Щекавиці. У себе в соцмережах він опублікував пост, у якому поділився списком страв, які можна взяти із собою.

Також "Телеграф" зібрав для вас найприкольніші та смішніші приколи із соціальних мереж на тему оргії на Щекавиці в Києві. Підіймайте собі настрій разом із нами.

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