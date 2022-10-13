Як послухаєш жінок, то у всіх геніальні діти! І всі від чоловіків-ідіотів: кумедні жарти про самих маленьких
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За останні місяці гумор українців зазнав кардинальних змін, і в топі жартів — приколи на військову тематику. Однак не забуває народ і про теми, які ніколи не втрачають своєї актуальності.
"Телеграф" пропонує вам посміятися з жартів про дітей та батьків, які вмить піднімуть вам настрій цього осіннього дня.
Батьки часто казали мені: "Ось будуть свої діти, тоді зрозумієш". Судячи з того, що я все незаміжня, але вже почала щось розуміти, десь мої діти таки ростуть…
- Тату, у мене до тебе два запитання.
- Так, синку!
- Перший – чи можна мені отримувати більше грошей на кишенькові витрати, а другий – чому ні?
Трирічний син дивиться мультик про Геркулеса. В одному з епізодів бачить кентавра. Трохи подумавши, питає:
- А чому у дядька в попі конячка застрягла?
Якщо ви можете спокійно дивитися на те, як плаче дитина, то це, швидше за все, ваша дитина…
- Тату, а де у нас ліхтарик?
- А навіщо тобі ліхтар?
- На побачення йду.
- Я, синку, на побачення у твої роки без ліхтарика ходив.
- Ну і подивися, що ти у темряві вибрав!
Щоб ваш настрій і надалі залишався веселим та позитивним, "Телеграф" склав для читачів добірку анекдотів про медсестер.