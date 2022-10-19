Лось — це кінь з невдалим особистим життям: жартівливі жарти про світ тварин

Смішні жарти для гарного настрою в цю середу.

Українці навіть під час війни знайдуть привід для сміху, і своїм гумором намагаються підбадьорювати себе та оточуючих. Попри те, що зараз у топах анекдоти та меми про російських окупантів, не втрачають актуальності та "вічні" теми.

"Телеграф" пропонує вам посміхнутися жартам про тварин. Ми сподіваємося, що ці жарти відвернуть вас трохи від новин та подарують вам заряд гарного настрою на весь день.

Тато кенгуру: — Люба, а чи не завести нам ще одну дитину? Мама кенгуру: — Ні, любий, нам мати більш як двоє дітей просто не по кишені!

Чи знаєте ви, що якщо сплячого гепарда штовхнути під зад, він зможе розвинути вашу швидкість до 100 км/год!

Одна з причин виникнення цунамі – шлюбний період у китів.

Новини зі світу тварин: вчені навчилися визначати вік ведмедів за кількістю засосів на лапі.

Щоб ваш настрій і надалі залишався веселим та позитивним, "Телеграф" склав для читачів добірку анекдотів про шефів.