Ніщо так не розвиває навички логістики, як три коханки: гуморні анекдоти про чоловіків

Наші веселі жарти не дадуть вам поринути в осінню депресію

Навіть війна не змусила українців перестати жартувати. Більше того, непроста ситуація принесла із собою ще більше різних приколів, тільки тепер вони на воєнну тематику. Однак і про теми, які завжди актуальні, жартувати також ніхто не переставав.

У новому матеріалі "Телеграф" зібрав найкращі анекдоти про чоловіків, які обов’язково піднімуть настрій у ці дні!

У кожного справжнього мужика першою вранці має бути думка "Боже милостивий! Моїй дружині зовсім нічого надіти!"

Справжніх хлопців у місті можна порахувати по пальцях рук, а несправжніх — по гіллястих рогах.

У 45 страшно не те, що ти не приваблюєш красунь на 10 років молодших за тебе, а те, що ти став привабливим для жінок на 10 років старших.

Коли чоловік одружений і не мріє про розлучення — це означає, що він більше ніколи не хоче йти на ризик.

Щоб припинити суперечку під час прогулянки парком, дівчина пожартувала, сказавши: "Я відьма! Не сперечайся зі мною!" Ви б бачили, як він швидко побіг, коли на алеї після цієї фрази раптом почали гаснути ліхтарі.

Щоб ваш настрій і надалі залишався веселим та позитивним, "Телеграф" склав для читачів добірку анекдотів про собак.