Оголошення: "Висококваліфікований хірург допоможе поганому танцюристу": веселі жарти для підняття настрою
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За останні місяці гумор українців зазнав кардинальних змін, і в топі жартів — приколи на воєнну тематику. Однак не забуває народ і про теми, які ніколи не втрачають своєї актуальності.
"Телеграф" пропонує вам посміятися з жартів про хірургів, які вмить піднімуть вам настрій цього осіннього дня.
Лікарня. Хірург підколює патологоанатома:
- Ви єдиний лікар, який жодного разу не зробив своїм пацієнтам краще.
Патологоанатом парирує:
- Я єдиний лікар у лікарні, який жодного разу не зробив своїм пацієнтам гірше…
- Тату, а слово "хірург" через "е" чи через "і" пишеться?
- Ну, якщо хороший, то через "і".
Хірург каже пацієнтові, якого готують до операції:
- Вам зовсім нема чого боятися. Це моя шістнадцята операція, так що повинна ж вона колись вийти!
Хірург, що випив, відмовився робити пластичну операцію жінці, сказавши, що вона і так красива.
Серед ночі у хірурга дзвонить телефон:
- Алло! Лікарю, мій чоловік мене образив.
- Так, але навіщо ви мене будите?
- Ну як же, лікарю, адже йому треба накласти кілька швів!
Щоб ваш настрій і надалі залишався веселим та позитивним, "Телеграф" склав для читачів добірку анекдотів про юристів.