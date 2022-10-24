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Оголошення: "Висококваліфікований хірург допоможе поганому танцюристу": веселі жарти для підняття настрою

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Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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Оголошення: "Висококваліфікований хірург допоможе поганому танцюристу": веселі жарти для підняття настрою

Наші веселі анекдоти не дадуть вам поринути в осінню депресію

За останні місяці гумор українців зазнав кардинальних змін, і в топі жартів — приколи на воєнну тематику. Однак не забуває народ і про теми, які ніколи не втрачають своєї актуальності.

"Телеграф" пропонує вам посміятися з жартів про хірургів, які вмить піднімуть вам настрій цього осіннього дня.

Лікарня. Хірург підколює патологоанатома:

- Ви єдиний лікар, який жодного разу не зробив своїм пацієнтам краще.

Патологоанатом парирує:

- Я єдиний лікар у лікарні, який жодного разу не зробив своїм пацієнтам гірше…

анекдот про операцію

- Тату, а слово "хірург" через "е" чи через "і" пишеться?

- Ну, якщо хороший, то через "і".

анекдот про хірургів

Хірург каже пацієнтові, якого готують до операції:

- Вам зовсім нема чого боятися. Це моя шістнадцята операція, так що повинна ж вона колись вийти!

анекдот про медсестру

Хірург, що випив, відмовився робити пластичну операцію жінці, сказавши, що вона і так красива.

анекдот про пластичного хірурга

Серед ночі у хірурга дзвонить телефон:

- Алло! Лікарю, мій чоловік мене образив.

- Так, але навіщо ви мене будите?

- Ну як же, лікарю, адже йому треба накласти кілька швів!

Щоб ваш настрій і надалі залишався веселим та позитивним, "Телеграф" склав для читачів добірку анекдотів про юристів.

Теги:
#Жарти #Гумор #Анекдоти