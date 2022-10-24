Оголошення: "Висококваліфікований хірург допоможе поганому танцюристу": веселі жарти для підняття настрою

Наші веселі анекдоти не дадуть вам поринути в осінню депресію

За останні місяці гумор українців зазнав кардинальних змін, і в топі жартів — приколи на воєнну тематику. Однак не забуває народ і про теми, які ніколи не втрачають своєї актуальності.

"Телеграф" пропонує вам посміятися з жартів про хірургів, які вмить піднімуть вам настрій цього осіннього дня.

Лікарня. Хірург підколює патологоанатома: - Ви єдиний лікар, який жодного разу не зробив своїм пацієнтам краще. Патологоанатом парирує: - Я єдиний лікар у лікарні, який жодного разу не зробив своїм пацієнтам гірше…

- Тату, а слово "хірург" через "е" чи через "і" пишеться? - Ну, якщо хороший, то через "і".

Хірург каже пацієнтові, якого готують до операції: - Вам зовсім нема чого боятися. Це моя шістнадцята операція, так що повинна ж вона колись вийти!

Хірург, що випив, відмовився робити пластичну операцію жінці, сказавши, що вона і так красива.

Серед ночі у хірурга дзвонить телефон: - Алло! Лікарю, мій чоловік мене образив. - Так, але навіщо ви мене будите? - Ну як же, лікарю, адже йому треба накласти кілька швів!

Щоб ваш настрій і надалі залишався веселим та позитивним, "Телеграф" склав для читачів добірку анекдотів про юристів.