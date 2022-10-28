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За статистикою, 90% бабусь, що задрімали, симулюють в’язання: смішні жарти про бабусь і дідусів

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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За статистикою, 90% бабусь, що задрімали, симулюють в’язання: смішні жарти про бабусь і дідусів Новина оновлена 28 жовтня 2022, 11:01

Веселі жарти про бабусь та дідусів у добірці "Телеграфа" спеціально до свята.

У п’ятницю, 28 жовтня 2022 року, в Україні відзначається миле сімейне свято — День бабусь та дідусів, і на честь цього "Телеграф" пропонує вам на кілька хвилин повернутися у мирний час та посміхнутися жартам про бабусь та дідусів.

Читайте, посміхайтеся і дізнавайтеся у цих веселих анекдотах своїх улюблених бабусь та дідусів.

— Чим займається твій дідусь на пенсії?

— Качається.

- Круто! І на яких тренажерах?

— Кріслі-гойдалці.

Анекдоти про дідусів

— Бабусю, я не можу говорити, я на конференції у Лондоні.

— А мені начхати! Огірки брав? Щоб банки сьогодні привіз!

Анекдоти про консьєржек

Бабусі називали Марину повією та наркоманкою, але вона не ображалася. Аби не взнали, що вона терапевт.

Анекдоти про дідуся

Виїхали на відпочинок та залишили кішку з бабусею. Приїхавши, я навіть не впізнала своєї витонченої і завжди при справах кішечки. Бабуся так її відгодувала за два тижні, що це диво тепер ледве пересувається по квартирі.

Анекдоти про бабусь

Раніше "Телеграф" зібрав найкращі приколи та відео про відключення світла в Україні.

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