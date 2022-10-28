За статистикою, 90% бабусь, що задрімали, симулюють в’язання: смішні жарти про бабусь і дідусів

Веселі жарти про бабусь та дідусів у добірці "Телеграфа" спеціально до свята.

У п’ятницю, 28 жовтня 2022 року, в Україні відзначається миле сімейне свято — День бабусь та дідусів, і на честь цього "Телеграф" пропонує вам на кілька хвилин повернутися у мирний час та посміхнутися жартам про бабусь та дідусів.

Читайте, посміхайтеся і дізнавайтеся у цих веселих анекдотах своїх улюблених бабусь та дідусів.

— Чим займається твій дідусь на пенсії? — Качається. - Круто! І на яких тренажерах? — Кріслі-гойдалці.

— Бабусю, я не можу говорити, я на конференції у Лондоні. — А мені начхати! Огірки брав? Щоб банки сьогодні привіз!

Бабусі називали Марину повією та наркоманкою, але вона не ображалася. Аби не взнали, що вона терапевт.

Виїхали на відпочинок та залишили кішку з бабусею. Приїхавши, я навіть не впізнала своєї витонченої і завжди при справах кішечки. Бабуся так її відгодувала за два тижні, що це диво тепер ледве пересувається по квартирі.

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