За статистикою, 90% бабусь, що задрімали, симулюють в’язання: смішні жарти про бабусь і дідусів
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У п’ятницю, 28 жовтня 2022 року, в Україні відзначається миле сімейне свято — День бабусь та дідусів, і на честь цього "Телеграф" пропонує вам на кілька хвилин повернутися у мирний час та посміхнутися жартам про бабусь та дідусів.
Читайте, посміхайтеся і дізнавайтеся у цих веселих анекдотах своїх улюблених бабусь та дідусів.
— Чим займається твій дідусь на пенсії?
— Качається.
- Круто! І на яких тренажерах?
— Кріслі-гойдалці.
— Бабусю, я не можу говорити, я на конференції у Лондоні.
— А мені начхати! Огірки брав? Щоб банки сьогодні привіз!
Бабусі називали Марину повією та наркоманкою, але вона не ображалася. Аби не взнали, що вона терапевт.
Виїхали на відпочинок та залишили кішку з бабусею. Приїхавши, я навіть не впізнала своєї витонченої і завжди при справах кішечки. Бабуся так її відгодувала за два тижні, що це диво тепер ледве пересувається по квартирі.
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