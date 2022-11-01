Вегетаріанців не ковбасить — їх хріначить: кумедні жарти, які подарують гарний настрій

Починаємо вівторок на веселій та позитивній ноті! "Телеграф" пропонує вам посміятися з кумедних анекдотів і приколів про веганів (і трошки про вегетаріанців), адже сьогодні їхнє свято, яке у всьому світі відзначається саме 1 листопада — День вегана.

На честь свята "Телеграф" зібрав в одному місці найсмішніші анекдоти та жарти про веганів. Буде весело всім без винятку!

Якщо овочі настільки смачні, чому ж вегани приправляють їх так, щоб вони якнайбільше нагадували м’ясо?

Я вже кілька років їм веганське м’ясо і почуваюся чудово! Одна незручність — щотижня доводиться полювати на веган.

Коли зустрічаєшся з веганом, дуже складно зрозуміти, що він тобі приніс — квіти чи десерт якийсь дивовижний.

Ходять легенди, що можна бути вегетаріанцем, займатися спортом і не розповідати про це кожному зустрічному. Але це не точно.

Коли хтось поряд смажить шашлик, у мене починають текти слинки. Ось цікаво, у веганів теж так, коли хтось поряд косить траву?

Щоб ваш настрій і надалі залишався веселим та позитивним, "Телеграф" склав для читачів добірку анекдотів про юристів.