Перший крок до схуднення зроблений — я погладшав: смішні жарти про дієту

Попри те, що літо давно позаду, багато дівчат також дотримуються дієти, щоб не втрачати форму. Ну або щоб до наступного літа навпаки лише схуднути. "Телеграф" зібрав для вас нову добірку анекдотів про їжу та дієти, щоб ви трохи відволіклися від новин і жартів на військову тематику.

Читайте смішні анекдоти та жарти про спроби схуднути та підіймайте собі настрій.

Як гарантовано розлютити дружину: — Сідаєш на дієту разом із нею. - Ти худнеш, вона ні. Все.

Ти можеш нескінченно довго мріяти схуднути, тільки який у цьому толк, коли два бургери за ціною одного.

Пізній вечір. З кухні долинають шарудіння в холодильнику, квапливе човгання і зітхання каяття... Соромно? Не переживай! Так худнуть мільйони.

Сьогодні я вирішила сісти на нову дієту з тістечками. Все, що потрібно робити, це пригощати тістечками своїх подруг: вони стають товстішими, а ти на їхньому тлі виглядаєш просто чудово!

Щоб ваш настрій і надалі залишався веселим та позитивним, "Телеграф" склав для читачів добірку анекдотів про юристів.