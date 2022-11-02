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Перший крок до схуднення зроблений — я погладшав: смішні жарти про дієту

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публікації
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Автор
Колаж "Телеграфа" Новина оновлена 02 листопада 2022, 10:48

Підіймайте собі настрій разом із нами!

Попри те, що літо давно позаду, багато дівчат також дотримуються дієти, щоб не втрачати форму. Ну або щоб до наступного літа навпаки лише схуднути. "Телеграф" зібрав для вас нову добірку анекдотів про їжу та дієти, щоб ви трохи відволіклися від новин і жартів на військову тематику.

Читайте смішні анекдоти та жарти про спроби схуднути та підіймайте собі настрій.

Як гарантовано розлютити дружину:

— Сідаєш на дієту разом із нею.

- Ти худнеш, вона ні.

Все.

Анекдоти про дієту

Ти можеш нескінченно довго мріяти схуднути, тільки який у цьому толк, коли два бургери за ціною одного.

Анекдоти про схуднення

Пізній вечір. З кухні долинають шарудіння в холодильнику, квапливе човгання і зітхання каяття... Соромно? Не переживай! Так худнуть мільйони.

Анекдоти про зайву вагу

Сьогодні я вирішила сісти на нову дієту з тістечками. Все, що потрібно робити, це пригощати тістечками своїх подруг: вони стають товстішими, а ти на їхньому тлі виглядаєш просто чудово!

Анекдоти про схуднення до літа

Щоб ваш настрій і надалі залишався веселим та позитивним, "Телеграф" склав для читачів добірку анекдотів про юристів.

Теги:
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