Щоб у Європі брали слухавку, Шойгу дзвонить з українського номера: свіжі жарти на злобу дня

Сміх – це найкращі ліки проти паніки, переживань та поганого настрою

Четвер, 24 лютого, став страшним днем для мільйонів українців. росія нахабно вдерлась на нашу землю, проте вже котрий місяць отримує гідну відсіч на всіх фронтах, зокрема на гумористичному. Ми не зупиняємось сміливо і відкрито сміятися з ворога, вигадуючи жарти про невдачі російських військових на українських землях.

"Телеграф" зібрав актуальні і найсмішніші анекдоти про окупантів з мережі. А також трохи позитивних жартів про українців під час війни та їхню волю до перемоги.

Завдяки мобілізації росіяни стануть першою нацією у світі, яка матиме відповідь на питання: для чого тримати вдома пакет з пакетами!

Вони хочуть залишити українців без світла. Ідіоти! Через 9 місяців народиться 1 мільйон бандерівців!

Що українці спокійно можуть пережити: війну, пандемію, ядерні погрози. Що українці не можуть спокійно пережити: подорожчання яєць.

Звернення до українців 24 лютого: не панікуйте, не поширюйте фейків, не створюйте затори на дорогах, не заважайте військовим! Звернення до українців 3 листопада: не збивайте самостійно іранські дрони!

Німці та французи практично одночасно заявили про готовність навчати у себе українських військових. Самі розумієте, часи зараз ненадійні. А з українськими військовими в країні якось спокійніше.

Раніше "Телеграф" зібрав найкращі приколи та відео про відключення світла в Україні.