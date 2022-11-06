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Рецепт шампанського по-домашньому — горілка під шипіння дружини: анекдоти про нелегке подружнє життя

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
Дата публікації
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Автор
westwild.com.ua Новина оновлена 06 листопада 2022, 09:42

Пропонуємо вам трохи посміятися жартам про подружжя

Швидкість появи серед українців нових жартів просто вражає! Зовсім і не скажеш, що в Україні триває війна. Нові жарти, в основному, на воєнну тематику, але є і "вічні" теми.

"Телеграф" зібрав смішні анекдоти про дружин та чоловіків, які піднімуть настрій цього осіннього та похмурого дня.

Один чоловік запрошує друга у гості, а той відмовляється весь час.

Перший запитує:

- Ну, ти чого в гості не приходиш?

- Та я ось якось з твоєю дружиною переспав — незручно начебто.

- Ха! Я з нею щодня сплю, то мені тепер і вдома не показуватись?!

анекдот про чоловіка і гроші

Поводься з людьми так, як тобі хотілося б, щоб вони чинили з тобою. Подаруй чоловікові квіти.

анекдот про дружину

- Сусідко, чого це мій чоловік до тебе повадився ходити?

- Каже, що за сіллю.

- Та в нашій хаті своєї повно.

- Ось і я думаю, чому він сіль завжди забуває.

анекдот про сварку в сім'ї

Відгук із кулінарного сайту. Готувала смачні страви за вашими рецептами — всі мої чоловіки дуже задоволені. І лише чоловікові не сподобалося.

анекдот про машу і коханця

Дружина запитала, чи я хочу, щоб до нас на тиждень у гості приїхала теща — і я дав правильну відповідь!

Щоправда, лише з другої спроби…

Щоб ваш настрій і надалі залишався веселим та позитивним, "Телеграф" склав для читачів добірку анекдотів про собак.

Теги:
#Жарти #Гумор #Анекдоти