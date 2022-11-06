Рецепт шампанського по-домашньому — горілка під шипіння дружини: анекдоти про нелегке подружнє життя
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Швидкість появи серед українців нових жартів просто вражає! Зовсім і не скажеш, що в Україні триває війна. Нові жарти, в основному, на воєнну тематику, але є і "вічні" теми.
"Телеграф" зібрав смішні анекдоти про дружин та чоловіків, які піднімуть настрій цього осіннього та похмурого дня.
Один чоловік запрошує друга у гості, а той відмовляється весь час.
Перший запитує:
- Ну, ти чого в гості не приходиш?
- Та я ось якось з твоєю дружиною переспав — незручно начебто.
- Ха! Я з нею щодня сплю, то мені тепер і вдома не показуватись?!
Поводься з людьми так, як тобі хотілося б, щоб вони чинили з тобою. Подаруй чоловікові квіти.
- Сусідко, чого це мій чоловік до тебе повадився ходити?
- Каже, що за сіллю.
- Та в нашій хаті своєї повно.
- Ось і я думаю, чому він сіль завжди забуває.
Відгук із кулінарного сайту. Готувала смачні страви за вашими рецептами — всі мої чоловіки дуже задоволені. І лише чоловікові не сподобалося.
Дружина запитала, чи я хочу, щоб до нас на тиждень у гості приїхала теща — і я дав правильну відповідь!
Щоправда, лише з другої спроби…
Щоб ваш настрій і надалі залишався веселим та позитивним, "Телеграф" склав для читачів добірку анекдотів про собак.