Рецепт шампанського по-домашньому — горілка під шипіння дружини: анекдоти про нелегке подружнє життя

Пропонуємо вам трохи посміятися жартам про подружжя

Швидкість появи серед українців нових жартів просто вражає! Зовсім і не скажеш, що в Україні триває війна. Нові жарти, в основному, на воєнну тематику, але є і "вічні" теми.

"Телеграф" зібрав смішні анекдоти про дружин та чоловіків, які піднімуть настрій цього осіннього та похмурого дня.

Один чоловік запрошує друга у гості, а той відмовляється весь час. Перший запитує: - Ну, ти чого в гості не приходиш? - Та я ось якось з твоєю дружиною переспав — незручно начебто. - Ха! Я з нею щодня сплю, то мені тепер і вдома не показуватись?!

Поводься з людьми так, як тобі хотілося б, щоб вони чинили з тобою. Подаруй чоловікові квіти.

- Сусідко, чого це мій чоловік до тебе повадився ходити? - Каже, що за сіллю. - Та в нашій хаті своєї повно. - Ось і я думаю, чому він сіль завжди забуває.

Відгук із кулінарного сайту. Готувала смачні страви за вашими рецептами — всі мої чоловіки дуже задоволені. І лише чоловікові не сподобалося.

Дружина запитала, чи я хочу, щоб до нас на тиждень у гості приїхала теща — і я дав правильну відповідь! Щоправда, лише з другої спроби…

Щоб ваш настрій і надалі залишався веселим та позитивним, "Телеграф" склав для читачів добірку анекдотів про собак.