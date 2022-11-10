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Той, хто рано встає... Той нявкає, дряпається, гасає по квартирі, і отримує тапком: веселі жарти про котів

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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Автор
Той, хто рано встає... Той нявкає, дряпається, гасає по квартирі, і отримує тапком: веселі жарти про котів Новина оновлена 10 листопада 2022, 09:39

Піднімайте собі настрій із самого ранку з нашими анекдотами!

Українці продовжують тримати "гумористичний фронт", чим і підбадьорюють себе та навколишніх, вигадуючи не лише актуальні анекдоти про російських окупантів.

"Телеграф" пропонує вам на декілька хвилин повернутися в мирний час і посміхнутися анекдотам про кішок та їх господарів.

У звичайній родині мати каже синові:

— Після того, як погладив кішку — вимий руки!

У сім’ї кошатників:

— Добре вимий руки, перш ніж кішку гладити!

анекдот про кішку

Неймовірно, але факт. Тільки 10% людей вступають у дискусії зі своїми котами, решта 90%, слава богу, ще в здоровому глузді і просто прислухаються до їхніх порад.

анекдот про кота

Розмовляти з кішкою – це не параноя. Параноя — це коли боїшся при кішці сказати зайвого.

анекдот про чоловіка і кота

Моя кішка думає, що я живу у її оселі. А іноді в її поглядах я ловлю натяки, що мені час жити окремо…

анекдот про кота і ялинку

Третій день я наодинці з котом. Знаєте, істота яка тільки жере і спить — така собі компанія. Тому коту нудно.

Щоб ваш настрій і надалі залишався веселим та позитивним, "Телеграф" склав для читачів добірку анекдотів про вино.

Теги:
#Тварини #Коти #Кішки #Жарти #Гумор #Анекдоти