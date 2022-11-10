Той, хто рано встає... Той нявкає, дряпається, гасає по квартирі, і отримує тапком: веселі жарти про котів
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Українці продовжують тримати "гумористичний фронт", чим і підбадьорюють себе та навколишніх, вигадуючи не лише актуальні анекдоти про російських окупантів.
"Телеграф" пропонує вам на декілька хвилин повернутися в мирний час і посміхнутися анекдотам про кішок та їх господарів.
У звичайній родині мати каже синові:
— Після того, як погладив кішку — вимий руки!
У сім’ї кошатників:
— Добре вимий руки, перш ніж кішку гладити!
Неймовірно, але факт. Тільки 10% людей вступають у дискусії зі своїми котами, решта 90%, слава богу, ще в здоровому глузді і просто прислухаються до їхніх порад.
Розмовляти з кішкою – це не параноя. Параноя — це коли боїшся при кішці сказати зайвого.
Моя кішка думає, що я живу у її оселі. А іноді в її поглядах я ловлю натяки, що мені час жити окремо…
Третій день я наодинці з котом. Знаєте, істота яка тільки жере і спить — така собі компанія. Тому коту нудно.
Щоб ваш настрій і надалі залишався веселим та позитивним, "Телеграф" склав для читачів добірку анекдотів про вино.