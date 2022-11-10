Той, хто рано встає... Той нявкає, дряпається, гасає по квартирі, і отримує тапком: веселі жарти про котів

Піднімайте собі настрій із самого ранку з нашими анекдотами!

Українці продовжують тримати "гумористичний фронт", чим і підбадьорюють себе та навколишніх, вигадуючи не лише актуальні анекдоти про російських окупантів.

"Телеграф" пропонує вам на декілька хвилин повернутися в мирний час і посміхнутися анекдотам про кішок та їх господарів.

У звичайній родині мати каже синові: — Після того, як погладив кішку — вимий руки! У сім’ї кошатників: — Добре вимий руки, перш ніж кішку гладити!

Неймовірно, але факт. Тільки 10% людей вступають у дискусії зі своїми котами, решта 90%, слава богу, ще в здоровому глузді і просто прислухаються до їхніх порад.

Розмовляти з кішкою – це не параноя. Параноя — це коли боїшся при кішці сказати зайвого.

Моя кішка думає, що я живу у її оселі. А іноді в її поглядах я ловлю натяки, що мені час жити окремо…

Третій день я наодинці з котом. Знаєте, істота яка тільки жере і спить — така собі компанія. Тому коту нудно.

Щоб ваш настрій і надалі залишався веселим та позитивним, "Телеграф" склав для читачів добірку анекдотів про вино.