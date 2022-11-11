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Не забуваємо про головний плюс осені — ніхто не знає що в тебе в термосі: веселі жарти про золоту пору

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Не забуваємо про головний плюс осені — ніхто не знає що в тебе в термосі: веселі жарти про золоту пору Новина оновлена 11 листопада 2022, 11:23

Класні анекдоти про осінь, які піднімуть настрій навіть похмурій людині

На календарі останній місяць осені, і зовсім скоро настануть зимові холоди, то чому б нам не пожартувати про цю золоту пору.

"Телеграф" підготував нову порцію смішних анекдотів про осінь та настання зими, які швидко відлякають сезонну депресію та погані думки.

Осінь непогана, ні. Навпаки, вона добра: вона спеціально холодна, щоб люди більше обіймалися, щоб зігрітися.

Анекдоти про погоду восени

Осінь — час змін. Час переходити з футболок на куртки, зі шортів на джинси, з шльопанців на кросівки, з Мохіто на Глінтвейн.

Анекдоти про осінь

Осінь – це добре. В’язаний светр завжди приховає жир. Не те що зрадник-купальник. Восени та жирним можна бути щасливими.

Жарти про осінь

— Чай — єдиний, хто тебе зігріватиме цієї осені.

- А я так сподівався на ТЕЦ...

Анекдот про осінь

Щоб ваш настрій і надалі залишався веселим та позитивним, "Телеграф" склав для читачів добірку анекдотів про вино.

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