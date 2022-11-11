Не забуваємо про головний плюс осені — ніхто не знає що в тебе в термосі: веселі жарти про золоту пору

Класні анекдоти про осінь, які піднімуть настрій навіть похмурій людині

На календарі останній місяць осені, і зовсім скоро настануть зимові холоди, то чому б нам не пожартувати про цю золоту пору.

"Телеграф" підготував нову порцію смішних анекдотів про осінь та настання зими, які швидко відлякають сезонну депресію та погані думки.

Осінь непогана, ні. Навпаки, вона добра: вона спеціально холодна, щоб люди більше обіймалися, щоб зігрітися.

Осінь — час змін. Час переходити з футболок на куртки, зі шортів на джинси, з шльопанців на кросівки, з Мохіто на Глінтвейн.

Осінь – це добре. В’язаний светр завжди приховає жир. Не те що зрадник-купальник. Восени та жирним можна бути щасливими.

— Чай — єдиний, хто тебе зігріватиме цієї осені. - А я так сподівався на ТЕЦ...

Щоб ваш настрій і надалі залишався веселим та позитивним, "Телеграф" склав для читачів добірку анекдотів про вино.