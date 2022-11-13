Володька, не бий хлопчика лопатою по спині, а то спітнієш і захворієш! Смішні анекдоти, щоб підняти настрій
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У такий скрутний час для всіх українців головне триматися на хвилі позитиву та оптимізму. Дуже добре із цим завданням допомагають справлятися анекдоти на воєнну тематику, які висміюють дурість російських військових. Проте є й теми, актуальні у будь-який час.
Щоб підняти настрій своїм читачам, "Телеграф" підготував нову порцію кумедних анекдотів про Володьку. Читайте та смійтеся разом з нами!
Володька обзиває бабусю поганими словами і отримує потиличники від батька. Але не боляче… Вони про це попередньо домовились.
Перехожий каже Володьці:
— Хотілося б мені мати такого ж синочка, як ти. Як гадаєш, твій батько не продасть мені тебе?
— Продати то він не продасть. Але ви можете відвести його до своєї дружини, і вони вам зроблять точно такого!
- Бабуся — жахлива боягузка, — каже матері п’ятирічний Володька.
- Чому ти так думаєш?
- Коли ми з нею переходимо вулицю, вона завжди хапається за мою руку.
Дзвінок у двері. Володька відкриває – там стоїть хлопець із букетом квітів. Володька задумливо каже:
— Щось ти зачастив до моєї сестри… Що, в тебе нема своєї?
- Тітко, а ти що, сама їсти не вмієш?
- Чому ти так вирішив, Володька?
- А тато напередодні твого приїзду сказав: "Знову твою тітку цілий тиждень годувати!"
Щоб ваш настрій і надалі залишався веселим та позитивним, "Телеграф" склав для читачів добірку анекдотів про рекламників.