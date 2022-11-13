Володька, не бий хлопчика лопатою по спині, а то спітнієш і захворієш! Смішні анекдоти, щоб підняти настрій

Українці навіть у такий напружений час не втрачають оптимізму та почуття гумору

У такий скрутний час для всіх українців головне триматися на хвилі позитиву та оптимізму. Дуже добре із цим завданням допомагають справлятися анекдоти на воєнну тематику, які висміюють дурість російських військових. Проте є й теми, актуальні у будь-який час.

Щоб підняти настрій своїм читачам, "Телеграф" підготував нову порцію кумедних анекдотів про Володьку. Читайте та смійтеся разом з нами!

Володька обзиває бабусю поганими словами і отримує потиличники від батька. Але не боляче… Вони про це попередньо домовились.

Перехожий каже Володьці: — Хотілося б мені мати такого ж синочка, як ти. Як гадаєш, твій батько не продасть мені тебе? — Продати то він не продасть. Але ви можете відвести його до своєї дружини, і вони вам зроблять точно такого!

- Бабуся — жахлива боягузка, — каже матері п’ятирічний Володька. - Чому ти так думаєш? - Коли ми з нею переходимо вулицю, вона завжди хапається за мою руку.

Дзвінок у двері. Володька відкриває – там стоїть хлопець із букетом квітів. Володька задумливо каже: — Щось ти зачастив до моєї сестри… Що, в тебе нема своєї?

- Тітко, а ти що, сама їсти не вмієш? - Чому ти так вирішив, Володька? - А тато напередодні твого приїзду сказав: "Знову твою тітку цілий тиждень годувати!"

Щоб ваш настрій і надалі залишався веселим та позитивним, "Телеграф" склав для читачів добірку анекдотів про рекламників.