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Ідея для бренду наповнювача для котячих туалетів — "Коту під хвіст": смішні жарти про домашніх вихованців

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Автор
Ідея для бренду наповнювача для котячих туалетів — "Коту під хвіст": смішні жарти про домашніх вихованців Новина оновлена 16 листопада 2022, 09:47

Анекдоти та смішні історії про кошаків, які можуть підняти настрій.

Посмійтеся разом із нами! Нова позитивна добірка анекдотів від "Телеграфа" про котів подарує вам заряд бадьорості та гарного настрою на цілий день. "Вічна" тема про цих пронирливих тварин ніколи не втрачає своєї актуальності.

У кота язик — це не тільки язик, а й ложка, кухоль, зубна щітка, щітка для хутра, мило, мочалка та туалетний папір!

Анекдоти про котів

Справжній кіт не дозволить своєму господарю отруїтися. Адже кіт спочатку скуштує всі страви, які їсть його господар.

Анекдоти про кота

Думки домашнього кота:

— Хазяйка хахаля привела. Усю ніч із нею спав. На моєму місці... Зараз на кухні закрилися, мене не пускають... З моєї миски, мабуть, жере падла...

Анекдот про кота

Зайшов колега, руки по лікоть сполосовані і на фізіономії пара могутніх подряпин. Запитую, що трапилося. У відповідь: необережне поводження з котом.

Анекдот про підлого кота

Щоб ваш настрій і надалі залишався веселим та позитивним, "Телеграф" склав для читачів добірку анекдотів про вино.

Теги:
#Сміх #Гумор #Приколи #Анекдоти #Смішні анекдоти