Ідея для бренду наповнювача для котячих туалетів — "Коту під хвіст": смішні жарти про домашніх вихованців

Анекдоти та смішні історії про кошаків, які можуть підняти настрій.

Посмійтеся разом із нами! Нова позитивна добірка анекдотів від "Телеграфа" про котів подарує вам заряд бадьорості та гарного настрою на цілий день. "Вічна" тема про цих пронирливих тварин ніколи не втрачає своєї актуальності.

У кота язик — це не тільки язик, а й ложка, кухоль, зубна щітка, щітка для хутра, мило, мочалка та туалетний папір!

Справжній кіт не дозволить своєму господарю отруїтися. Адже кіт спочатку скуштує всі страви, які їсть його господар.

Думки домашнього кота: — Хазяйка хахаля привела. Усю ніч із нею спав. На моєму місці... Зараз на кухні закрилися, мене не пускають... З моєї миски, мабуть, жере падла...

Зайшов колега, руки по лікоть сполосовані і на фізіономії пара могутніх подряпин. Запитую, що трапилося. У відповідь: необережне поводження з котом.

Щоб ваш настрій і надалі залишався веселим та позитивним, "Телеграф" склав для читачів добірку анекдотів про вино.