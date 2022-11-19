Побудував, посадив, народив… тепер ремонтуй, поливай та годуй: веселі жарти про чоловіків

Смішні прикольчики про сильну підлогу, які зроблять ваш ранок трохи веселішим і яскравішим

У суботу, 19 листопада 2022 року, у світі відзначається Міжнародний чоловічий день. А оскільки представники сильної статі часто стають головними героями різних анекдотів та жартів, "Телеграф" вирішив відзначити це свято добіркою приколів на чоловічу тематику.

Читайте смішні анекдоти та жарти про неодружених чоловіків, батьків, синів, чоловіків та бойфрендів, і підіймайте собі настрій. Можливо в якомусь жарті ви дізнаєтесь когось.

Живу сам. Приїхала у гості мама. Обійшла квартиру, сказала, що в мене тут бруд і пилюка скрізь свинарник, загалом. Цікаво, що б вона сказала, якби побачила мою квартиру у звичайний день, а не коли я перед її приїздом прибирав пів дня.

Вчора сидимо з дружиною у вітальні та балакаємо про різні речі. Поступово зайшла бесіда про життя та смерть. Кажу їй: "Не допусти ситуації, щоб я був у положенні "овочів", що залежать від електроприладу і крапель, що стікають з пляшки. І якщо я опинюся в такому стані — відключи мене від цих приладів, які підтримують життя". Раптом вона встає, вимикає телевізор і викидає в ящик для сміття мою пляшку з пивом. Гадина…

— Саню, чого ти все холостим ходиш? Одружуйся. Одружуйся давай! — А казав, що пробачив і зла на мене не тримаєш.

Хлопці, а ви пам’ятаєте взагалі, коли ваша дівчина чи дружина дарувала вам квіти просто так, без приводу? Чи не пам’ятаєте? Може, варто задуматися?

Тільки підкаблучник питатиме у дівчини, чи можна посидіти з друзями. Справжній чоловік і так знає, що не можна!

Щоб ваш настрій і надалі залишався веселим та позитивним, "Телеграф" склав для читачів добірку анекдотів про юристів.