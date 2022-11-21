Я людина проста — бачу павука, збираю речі і переїжджаю: страшно смішні жарти про цих комах

Анекдоти та смішні історії про павуків, які можуть лише підняти настрій

Посмійтеся разом із нами! Нова позитивна добірка анекдотів від "Телеграфу" про павуків та страх до них подарує вам заряд бадьорості та гарного настрою на цілий день! "Вічна" тема про цих маленьких і лякаючих, але також і корисних комах ніколи не втрачає своєї актуальності.

Облом — це коли прокидаєшся від чудового лоскотання по шкірі з думкою про ласку чоловіка. А виявляється, що це павук повзе по тобі.

- Чого кричиш? - Там павук! - І що? - Він страшний! - Можна подумати ти йому дуже симпатична!

Я спробував убити павука лаком для волосся. Павук досі живий, але ви бачили б його зачіску!

Лист на техпідтримку: "У мене не вмикається комп’ютер. Я зняв кришку, всередині якісь мікросхеми та мертвий павук. Потрібно купити нового павука? Я просто не знаюся."

Ідея для стартапу: будильник, який після третього натискання на кнопку "відкласти дзвінок" випускає загін голодних волохатих павуків.

Щоб ваш настрій і надалі залишався веселим та позитивним, "Телеграф" склав для читачів добірку анекдотів про котів.